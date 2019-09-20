Görevi başında kalp krizi geçiren komutan taburcu edildi

Hatay
'da görevi başında kalp krizi geçiren karakol komutanı taburcu oldu.
Alınan bilgiye göre, Yayladağı
ilçesinde görev başındayken kalp krizi geçiren Jandarma
Kıdemli Başçavuş Harun Özoğlu, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Komutan Özoğlu'na, Yayladağı Kaymakamı Tahir Yılmaz, Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, Yayladağı Garnizon Komutanı Piyade Yarbay Mehmet Durmuşoğlu, Yayladağı İlçe Emniyet Amiri Şükrü Çoşgun, Yayladağı İlçe Jandarma komutanı Jandarma Yüzbaşı Mehmet Güler geçmiş olsun ziyaretlerinde bulundu. - HATAY