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Görevi başında kalp krizi geçiren laborant hayatını kaybetti

Karaman'ın Ermenek ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

11.10.2019 14:08Görevi başında kalp krizi geçiren laborant hayatını kaybetti
Karaman'ın Ermenek ilçesinde görevi başında kalp krizi geçiren sağlık görevlisi hayatını kaybetti.

Olay, dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 49 yaşındaki Mustafa Yurdagülen, laborant olarak görev yaptığı Ermenek Devlet Hastanesinde, mesaiye başladıktan 2 saat sonra hava almak için yangın merdivenini kullanarak bina dışına çıktı. Bir süre sonra Mustafa Yurdagülen, aniden fenalaşarak yere yığıldı. Hastaneye gelen hasta yakınları tarafından yerde hareketsi bir şekilde bulunan Mustafa Yurdagülen, görevliler tarafından hemen acil servise alındı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Yurdagülen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 çocuk babası olan Mustafa Yurdagülen'in eşinin de aynı hastanede hemşire olarak çalıştığı öğrenildi. Sağlık görevlisi Mustafa Yurdagülen'in hayatını kaybetmesi ise çalıştığı mesai arkadaşlarını üzüntüye boğdu. - KARAMAN

Kalp Krizi, Karaman, Ermenek, Sabah, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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