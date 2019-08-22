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Görevi başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde görev yapan Orman Muhafaza Memuru Rüşan Özden görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

22.08.2019 22:45 Görevi başındayken kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde görev yapan Orman Muhafaza Memuru Rüşan Özden görevi başında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kırgeriş köyü Alacadağ mevkiinde ormanlık alanda ağaçlara damgalama yapan Orman Muhafaza Memuru Rüşan Özden (55) çalıştığı sırada kalp krizi geçirdi. Olduğu yere yığılan Özden'i gören mesai arkadaşları ve vatandaşlar hemen 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen ekipler Özden'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirlerken, olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Özden'in cenazesi Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Giresun'un Doğankent ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Orman Muhafaza Memuru 3 çocuk babası Ömer Özden'in cenazesinin Cuma namazının ardından Doğankent Harşit Ulu Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Rüşan Özden, Kalp Krizi, Gümüşhane, Kürtün, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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