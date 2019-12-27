Haberler » Güncel » Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a hapis istemi - Haber

Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a hapis istemi

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan, aralarında terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın da bulunduğu 79 sanık hakkında, 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezaları istendi.

27.12.2019 11:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 11:40 Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'a hapis istemi
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik davada yargılanan, aralarında terör soruşturması kapsamında görevinden uzaklaştırılan HDP'li Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın da bulunduğu 79 sanık hakkında, 7 yıl 6'şar aydan 22 yıl 6'şar aya kadar değişen hapis cezaları istendi.
Güvenlik gerekçesiyle Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklar katılmazken, bazı sanıkların avukatları hazır bulundu.
Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanıklardan 15'i için "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15'er yıldan 22 yıl 6'şar aya kadar, görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ'ın da aralarında bulunduğu 64 sanık için ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6'şar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası istedi.
Daha sonra mahkeme heyeti, sanık avukatlarının savunmalarını ve taleplerini dinledi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.
Görevinden uzaklaştırılan HDP'li Cizre Belediye Başkanı Mehmet Zırığ, "KCK kent meclisi toplantılarına katıldığı ve katıldığı gösterilerin terör örgütü propagandasına dönüştüğü" gerekçesiyle yargılanıyor.

Halkların Demokratik Partisi, Mehmet Zırığ, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:40   Filipinler'deki Ursula Tayfununda ölü sayısı 28'e yükseldi - Haber
12:40   Avcılar'da yol çöktü, kamyon mahsur kaldı - Haber
12:40   Rabia Naz'ın babası otopsi raporu hakkında konuştu - Haber
12:35   Dulkadiroğlu Belediyesi'nden karla mücadele - Haber
12:35   Kuruçeşme Spor Tesislerinde hummalı çalışma - Haber
12:33   Kanal İstanbul'u yanlış anlayan gencin yorumu olay oldu - Haber
11:25   Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a hafta sonunda kar geliyor - Haber
11:13   Yüksekova kara gömüldü! İlçede okullar tatil edildi - Haber
11:03   Menderes Türel'in "kar maskeli şüpheli" ihbarı, polisi harekete geçirdi - Haber
10:18   Libya'da alıkonulan Türk gemiciler yaşadıklarını anlattı - Haber
27.12.2019 12:42:07