Görevlendirme Yapılan Belediye Şehidin İsmini Yaşatacak

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Batman
Belediyesi, şehit polisin adını caddeye verdi. Türkiye
Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şubesinin önerisini değerlendiren Batman Belediye Meclisi, iki yıl önce Gaziantep
'te terör örgütü DEAŞ'ın saldırısı sonucu şehit olan polis memuru Yusuf Erin'in ismini Tılmerç Mahallesi'ndeki bir caddeye verilmesini kararlaştırdı.
Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy
AA muhabirine, şehit Erin'in terör saldırısı sonucu şehit edildiğini anımsatarak, "Bugünlerimizi kendilerine borçlu olduğumuz şehitlerimizin aziz hatıralarını yaşatmak üzere şehidimizin ismini bir caddeye vermeyi uygun bulduk." dedi.
"Caddelerimize ve belediyeye ait tesislerimize şehitlerimizin isimlerini vermeye devam edeceğiz." diyen Aksoy, şöyle konuştu:
"Çünkü bu şehitler, bütün ulusumuzun ve milletimizin şehitleridir. Bugün bu ülkenin neresinde olursa olsun insanlarımız hür ve bağımsız yaşıyorlarsa, geleceklerine güvenle bakabiliyorlarsa bunu şehitlerimize borçluyuz. Biz de bu bilinçle şehitlerimizin hatıralarını yaşatmaya devam edeceğiz."
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar ise, daha önce DBP'li belediyelerce caddelere şehit ismi verilmediğini vurgulayarak, bu nedenle şehit isminin caddeye verilmesi için belediye yönetimine teklif sunduklarını söyledi.
Tekliflerinin belediye meclisince kabul edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pekacar, şunları kaydetti:
"Batman şehir merkezinde ilk kez bir caddeye şehit ismi veriliyor. Bunun gururu ve sevincini yaşıyoruz. 'Ezan dinmesin, bayrak inmesin, vatan bölünmesin.' diye şehadete yürüyen yiğitlerimizin isimlerini yaşatmak istedik. Amacımız aziz şehitlerimizin hatıralarını canlı tutmak ve toplumda şehitlik kavramı hakkında farkındalık yaratmaktır."
Batman
15 Kasım 2018 Perşembe 15:27