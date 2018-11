Görevlendirme Yapılan Belediye Spor Tesislerini Yeniliyor

16 Kasım 2018 Cuma 17:15



Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Mersin 'in Akdeniz Belediyesi tarafından ilçedeki spor tesislerinin yenilenmesi için çalışma başlatıldı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki 25 parkta başlatılan projeyle basketbol , tenis ve voleybol sahaları revizyondan geçirilip vatandaşların hizmetine sunulacak.Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince sürdürülen çalışmalar kapsamında şu ana kadar 3 parktaki sahalar yenilendi.Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Belediyesi Başkan Vekili Kaymakam Muhittin Pamuk , ilçe halkının daha rahat spor yapabilmeleri amacıyla yenileme çalışmaları başlattıklarını belirtti.İlçedeki 3 parkın restorasyon çalışmalarıyla tekrar hizmete açıldığını aktaran Pamuk, 22 parkta devam eden çalışmaların kısa sürede tamamlanacağını ifade etti.Pamuk, ilçedeki spor tesislerine yenilerini eklemeye yönelik çalışmalar da yapıldığını belirterek şunları kaydetti:"Akdeniz'de 150 olan park sayısını, 167'ye çıkardık. Parklarımızın 63'ünün kameriyeleri, oturma ve oyun gruplarını, aydınlatmasını, zemin kaplama ve çevre düzenlemesini yeniledik. 25 parkımızın yenileme çalışmasının yanı sıra, 40 parkımızı da yeni oyun gruplarıyla donattık. Park ve yeşil alanlara yönelik hizmet atağı sayesinde, geçmişte bakımsız bırakılan parklarda baştan sona yenilenip halkın hizmetine sunuldu. 'Her Mahallemize Spor Tesisi Kazandırma Projesi' kapsamında, ilçemize 5 basketbol sahası, 2 futbol sahası ve bir tenis kortu kazandırdık. 'Her Mahalleye Çocuk Parkı Projesi'yle de 750 bin lira bütçeyle 66 parkımıza 66 oyun grubu yerleştirip çocuklarımızın gönlünü, vatandaşlarımızın hayır duasını kazandık."