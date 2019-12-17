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Görevlendirme yapılan belediyeden tiyatro gösterisi

İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Nusaybin Belediyesince düzenlenen etkinlikte "kadına şiddet"e yönelik "Hepgül" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.

17.12.2019 12:14 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:14Görevlendirme yapılan belediyeden tiyatro gösterisi
İçişleri Bakanlığı tarafından görevlendirme yapılan Belediyesince düzenlenen etkinlikte "kadına şiddet"e yönelik "Hepgül" adlı tiyatro oyunu sahnelendi.
Halk Eğitimi Merkezinde sahnelenen, Utkan Özüpak'ın yazdığı, Metin Karaman'ın yönettiği oyun İstanbul Tiyatro Balans oyuncuları tarafından sahnelendi.
Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü personeline ilişkin düzenlenen etkinlikte konuşan Milli Eğitim Müdürü Ümit Çetin, tiyatrocuları tebrik etti.
Toplum olarak kadına şiddetle mücadele ettiklerini belirten Çetin, bu tür etkinliklerin önemine işaret etti.
Etkinliğe, Belediye Özel Kalem Müdürü Burak Eryılmaz, Yazı İşleri Müdürü Fahrettin Aktaş ve Fen İşleri Müdürü Ramazan Akay da katıldı.

İçişleri Bakanlığı, Nusaybin, Güncel

Kaynak: AA

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