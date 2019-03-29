Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da Görevlendirme Yapılan Belediyelere Özel Tanıtım Filmi

İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlatılan tanıtım filminde, görevlendirmeler sonrasında söz konusu bölgeye "bereket" ve "huzurun" geldiği belirtilerek, vatandaşların belediye hizmetiyle tanıştığı vurgulandı.

VİDEODA ŞEHİTLER RAHMETLE GAZİLER ŞÜKRANLA ANILDI

"Cesaret, inanç ve fedakarca" yapılan çalışmalar sonucunda, bu şehirlerin gecesinin de gündüzü gibi "ışıl ışıl" olduğu ve sokaklarında çocuk seslerinin yankılandığı dile getirilen 66 saniyelik videoda, emeği geçenlere de teşekkür edildi.

Tanıtım filminde, ayrıca terörle mücadelede bugüne kadar vatan için canını veren şehitler rahmetle, gaziler ise şükranla anıldı.

Kaynak: AA