Görevlendirme Yapılan Belediyenin İkinci Yılı

Siirt Belediyesi
Başkan Vekili Ceyhun
Dilşad Taşkın, "İki yıl içerisinde, dönem sonu itibariyle Allah nasip ederse 90 milyon liranın üzerinde bir yatırımı şehrimize kavuşturmuş olacağız." dedi.
İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesinin ikinci yılı dolayısıyla Taşkın, belediye personeliyle bir düğün salonunda düzenlenen yemekte bir araya geldi.
Taşkın, etkinlikte yaptığı konuşmada, görevlendirmenin ardından hep birlikte yeni bir anlayışla, halka hizmetin Hakk'a hizmet olduğu inancıyla başladıkları çalışma temposunun ikinci yılını geride bıraktıklarını söyledi.
Geçen iki senede çok daha fazla sürede yapılabilecek birtakım hizmetleri birlikte çalışarak ortaya koyduklarını anlatan Taşkın, Siirt Belediyesinin her kuruşunu hep birlikte kente yatırım olarak döndürmeye çalıştıklarını belirtti.
Dürüstlükten, adaletten ödün vermediklerini, herkese eşit mesafede davranmaya çalıştıklarını, kuralları uyguladıklarını anlatan Taşkın, "Adaletle, sevgiyle insanımıza hizmet etmeye çalıştık. Her zaman güzelliğin, doğruluğun, estetiğin, devletinin, geleceğinin yanında duran Siirt halkına da teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Kentte 56 milyon liralık yatırım kazandırdıklarını ifade eden Taşkın, şöyle devam etti:
"İnşallah yıl sonu itibariyle yaklaşık 56 milyonluk bir yatırım yapmış olacağız. Bizden önceki 3 yıllık süreçte bu yatırım miktarı 27-28 milyon civarındaydı. İstanbul
, Konya
, Sakarya Büyükşehir Belediyesi
ve Şahinbey
Belediyesine destekleri için teşekkür ediyorum. Bu dış desteklerle birlikte iki yıl içerisinde, dönem sonu itibariyle Allah nasip ederse 90 milyon liranın üzerinde bir yatırımı şehrimize kavuşturmuş olacağız."
Daha sonra Taşkın, belediyedeki birim müdürlerine teşekkür belgesi ve personellere çeşitli hediyeler takdim etti.
Ceyhun,Siirt Belediyesi,Siirt
17 Kasım 2018 Cumartesi 15:20