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Görevlendirme yapılan Suruç Belediyesinden eğitime destek

Şanlıurfa'da, İçişleri Bakanlığınca Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kenan Aktaş, köy okulunda eğitim gören 45 öğrenciye mont hediye etti.

25.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 25.11.2019 17:14Görevlendirme yapılan Suruç Belediyesinden eğitime destek
'da, İçişleri Bakanlığınca Suruç Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Kenan Aktaş, köy okulunda eğitim gören 45 öğrenciye mont hediye etti.
İlçe kırsalındaki köy okullarında eğitimlerini sürdüren ve kışlık giysi ihtiyacı olan 45 öğrenci için Kaymakam Aktaş tarafından mont temin edildi.
İlkokulundaki öğrencilerle bir araya gelen Aktaş, yakından ilgilendiği çocuklara hediye edilen montları giydirdi.
Aktaş, okulun çevre düzenlemesinin yapılması ve boya ihtiyacının giderilmesi talimatını verdi.
Kaymakam Aktaş, yaptığı açıklamada, öğrencilerin daha güvenli eğitim görmesi için kamera sistemi kurulacağını belirtti.
Özellikle köy ve mezralardaki çocuklara yönelik çeşitli destek programları başlattıklarını ifade eden Aktaş, "Çocuklarımızı seviyoruz. Onlar bizim geleceğimizin teminatı. Suruç genelinde yapacağımız çalışmalarda belirlediğimiz okullardaki öğrencilerimize montun yanı sıra kırtasiye ve giyim yardımlarımız olacak." dedi.

Şanlıurfa, Üçpınar, Güncel

Kaynak: AA

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