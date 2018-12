Görgün: "Söylenmemesi Gereken Bilgi Olduğu İçin Söyleyemiyorum"

03 Aralık 2018 Pazartesi 18:25



Görgün: "Söylenmemesi gereken bilgi olduğu için söyleyemiyorum"ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün: "Biz şu an ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söylemiyorum, çünkü teknolojimizin dışarıdaki farklı insanlar tarafından bilinmesi istenmez""Geliştirdiğimiz teknolojilerle önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız. Aynı zamanda lazerle konumlamada kolayca yapılabiliyor. Örneğin, bir hedef var, hedefin tam olarak konumunu belirlemeniz gerekiyor, lazeri gönderiyorsunuz, yansıyan ışığı alıyorsunuz, yansıyan ışıktan o hedefin GPS koordinatlarını hedefi vuracak unsura gönderiyorsunuz ve o daha uzaktaki unsur imha ediyor"ANTALYA - ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, lazerin gerek tespit, gerek konumlama gerekse de silah olarak kullanılmasını geliştirdiklerinin altını çizerek, "Biz şu an ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söylemiyorum. Çünkü teknolojimizin dışarıdaki farklı insanlar tarafından bilinmesi istenmez. Geliştirdiğimiz teknolojilerle önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız" dedi. Prof.Dr. Görgün, Antalya Bilim Üniversitesi'nin'Yerli ve Milli Teknolojide ASELSAN ' konulu konferansına katıldı.Burada konuşan Konya'da yüzde 51'i ASELSAN'a, yüzde 49'u da Konyalı sanayicilerin oluşturduğu iştirake ait yeni bir silah fabrikası kurulacağını belirtti.ASELSAN'ın faaliyetlerini haberleşme teknolojileri, mikro elektronik güdüm ve elektrooptik, radar elektronik harp sektörü, savunma sistemleri, sivil uygulamalarda ürün geliştirebilecek güvenlik, haberleşme, sağlık gibi alanlar şeklinde beş başlıkta olduğunu aktaran Görgün, plaka tanıma, kent güvenlik sistemleri gibi güvenlikten sağlığa, enerjiden eğitime savunma sanayindeki 40 yıllık bilgi birikiminin sivile adapte edildiğine dikkat çekti."Sikorsky'nin aviyonik sistemleri ASELSAN tarafından üretiliyor"Mikroelektronik, Güdüm ve Elektro-Optik Sektör Başkanlığı'nda aviyonik(havacılıkta uçaklar, yapay uydular ve uzay araçlarının elektronik sistemleri için kullanılan terim) sistemlerin çalışıldığını vurgulayan Görgün," Geçen yıl imzalanan Sikorsky helikopterle ilgili 3.5 milyar dolarlık anlaşma var. Büyük bir gururla paylaşmak istiyorum. Sikorsky helikopterlerin tüm aviyonik sistemleri Aselsan tarafından güncelleniyor. Sikorsky ile bir anlaşma yapıldı. Bu kapsamında S-70 helikopterleri bizim ürünlerimizle donatılacak. 20 yıl boyunca bütün dünyaya bizim ürünlerimizle satılacak. Bütün aviyonikleri, uçuş kontrol sistemleri Aselsan tarafından geliştirilecek. Tabi kendi geliştirdiğimiz helikopterlerimiz de var. Atak helikopterinin de aynı şekilde uçuş bilgisayar sistemi, aviyonik sistemleri, haberleşme sistemleri ASELSAN tarafından üretiliyor" diye konuştu.Görgün, MGEO Sektör Başkanlığı termal, gece görüş ve lazer sistemleri geliştiriyor. Lazerle ilgili çok farklı seviyede gerek tespit, gerek konumlama gerekse silah olarak kullanılması ASELSAN tarafından geliştirildi."dedi."Lazer sistemleri"ASELSAN'ın tanıtım videosundaki lazerin silah olarak havadaki bir yansıtıcı üzerinden bir hedefi vurma görüntüsünü paylaşan Görgün, "Biz şu an ulaştığımız mesafeyi söylenmemesi gereken bir bilgi olduğu için söylemiyorum, çünkü teknolojimizin dışarıdaki farklı insanlar tarafından bilinmesi istenmez. Geliştirdiğimiz teknolojilerle önemli bir mesafedeki hedefi lazer silahımızla vurabilir durumdayız. Aynı zamanda lazerle konumlamada kolayca yapılabiliyor. Örneğin, bir hedef var, hedefin tam olarak konumunu belirlemeniz gerekiyor, lazeri gönderiyorsunuz, yansıyan ışığı alıyorsunuz, yansıyan ışıktan o hedefin GPS koordinatlarını hedefi vuracak unsura gönderiyorsunuz ve o daha uzaktaki unsur imha ediyor. Dolayısıyla geliştirdiğimiz ürün çıkarttığımız teknolojilerden bir tanesi lazer sistemleri. Bununla beraber güdüm ve insansız sistemler üzerine ürünlerimiz var. Bu anlattığım ürünler ordumuzca kullanılan ürünler. Hassas güdüm kiti, lazer güdüm kiti, kanatlı güdüm kiti, kızılötesi arayıcı başlık, radar arayıcı başlık, çeşitli insansız kara, deniz ve hava araçları hepsi bu sektörümüzce üretiliyor.