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Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım

10 Eylül'de dünya evine giren şarkıcı Aylin Coşkun, katıldığı canlı yayında düğünde yaklaşık 5 milyon TL'lik takı takıldığını, bilezik ve kolyeleri üzerinden zorla çıkardığını anlattı.

23.09.2019 12:09

Ünlü şarkıcı Aylin Coşkun, 10 Eylül 2019'da 15 yıldır birlikte olduğu Volkan Aslan ile dünya evine girdi. Görkemli kına ve düğünüyle günlerce gündeme gelen Coşkun, katıldığı canlı yayında düğünde takılan takılardan bahsetti.

"HANDE YENER PIRLANTA YÜZÜK TAKTI"

Kanal D ekranlarında yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Aylin Coşkun, düğününde kilolarca takılan altınlarından şöyle bahsetti: "Emirkan iki tane büyük altın taktı. Hande Yener pırlanta yüzük taktı. Eşimde bir pırlanta yüzük taktı. Babam düğün hediyesi olarak bir arsa ve dükkan aldı. Sonra babam sağ kolun benim onu kimseye ayırma dedi.

Hande Yener'in taktığı yüzük

"TAKILARIMLA 5 MİLYONLUK VİLLA ALIRIM"

Bütün altınlar iç içe girdi, çıkaramadım ve bileklerim kanadı. Boynuma takılan kolyeleri falan kopararak çıkarıp atmışım. Bir ara 'takmayın, takmayın' diyordum. Takılarımla kuyumcu dükkanı açamam ama 5 milyonluk bir villa alırım. Zaten erkek ve kız tarafı olarak oraya bir ev parası bıraktılar. Boynumda zaten fıtık var bir ağırlık oldu. Hande (Yener) 'Bir ara takıda duruyorsun yüzün şişmeye başladı gözümün önünde. Bir ara gelip seni alıp artık takmayın diyecektim' dedi.

"ARKADAŞIM ERHAN ÇEYREK ALTIN TAKTI"

Birçoğu takı takmadan gitmiş evime bekliyorum. Bu kadar altının içinde arkadaşım Erhan'ın taktığı çeyrek altını fark ettim. Takılar banka kasasında duruyor."

Düğün günü kıyılan imam nikahında eşinden 10 külçe altın istediği için olay olan Aylin Coşkun, o konu hakkında da "Mehir olarak 15 külçe altın istedim ama eşim Volkan, 'Düğün yaptık bunu kaldıramam' dedi. Ben de o zaman 10 olsun bunun altına inmem dedim oda kabul etti. " dedi.

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Görkemli bir düğünle evlenen Aylin Coşkun: Takılarımla 5 milyonluk villa alırım

Aylin Coşkun, Hande Yener, Eylül, Magazin

YORUMLAR(12)
ASABİ:GÜLECEĞİM GÜLEMİYOROM AĞLIYACAĞIM AĞLIYAMIYORUM DELİKANLILIĞA YAKIŞMAZ DİYE GERÇİ BİZ MORUKLADIK AMA ÖNEMLİ DEĞİL GAZETENİN BİRİNDE MEMURLAR BİR ZAMAN MAAŞIYLA 23 ÇEYREK ALIYORLARDI SİMDİ DOKUZ ÇEYREK ALTIN ALIYORLAR DİYE HABER YAPMIŞ SOKAKTAKİ 2020 LİRA ASGARİ ÜCRET ALANI HESABA KATAN YOK . . . . . . BİR ZAMANLAR PANDALARI KISKANIYORDUM İNSANLARDAN ÇOK DEĞER VERİYORLAR DİYE ŞİMDİ ARTIK PANDALARDAN VAZGEÇTİM MEMURLARI KISKANIYORUM
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GGRLLLLLLLLL:KADIN ESPRİ YAPIYOR NE YAPSIN BU YAŞTAN SONRA PARAYI ALTINI ÇOLUK COCUK İSTİYORDUR 15 YILDIR BİRLİKTELİĞİ EVLİK VE ÇOCUK TAÇLANDIRACAKALRDIR. VARLIKLI İSE ELBETTE ŞAHŞALI OLACAK HAYATI NORMAL Bİ DURUM ALLAH MUTLULUKLARINI DAİM ETSİN
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YOLCU:ulan kadın ınsanlar yoksullukla mucadele ederken bu senın yaptıgın neyın gorgusuzluğu
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EYLÜL:şarkıları konuşulmadı altınları gündeme geldi. . . bunlarda sanatçıyım şarkıcıyım diye gezerler. . . vay beeee
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TEZGAHTAR YAŞAR:BOŞANMAK İÇİN İLK ADIMI ATMIŞLAR MERAK ETMEYİN 1 YILI GEÇMEZ AYRILICAKLAR ÇÜNKÜ BUNLARIN EVLİLİĞİ MADDİYAT TEMELLİ VE SEVGİ VE SAYGIYA YER YOK VE BUNLARIN AŞK DEDİĞİDE KARAKÖY HAMAM SOKAĞINDA 80 TLYE 1 YIL GEÇMEDEN DUYARSINIZ BOŞANMA HABERLERİNİ BU KADAR PARANIN ALTININ OLDUĞU YERDE EVLİLİK AYAKDA DURAMAZ VESSELAM
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ADSİZ:senin heryerin altin olsa ne yazar. .
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HEE:Vay be 50 gr için 10kilo altın.
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KARAKOCA:5 milyonluk villa alsan ne olur. Sonun her türlü 5 metre bez
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DİYARBAKİRLİ:YARIN BOŞAN İNŞ.
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1 3
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........:damat hic halınden memnun degil galiba
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