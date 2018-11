Görme Engeli ve Hastalığı Eğitim Aşkına Engel Olmuyor

23 Kasım 2018 Cuma 14:11



23 Kasım 2018 Cuma 14:11

ERSİN TURAN - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 10 yıldır Türkçe öğretmenliği yapan ve 3 ay önce sinüs kanseri olduğunu öğrenen görme engelli 35 yaşındaki Mutiye Dayıoğlu, hastalığını yenerek öğrencileri için çalışmaya devam etmek istiyor.Safranbolu Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulunda 2 yıldır engellilere kabartma yazı ve dokunmatik ekran kullanma eğitimi veren Dayıoğlu, 3 ay önce sinüs kanseri olduğunu öğrendi.Bir süredir raporlu olan ve tedavi gören Dayıoğlu, bir an önce sağlığına kavuşarak, kendisi gibi engellilerin okuryazar olması için çalışmayı bekliyor.Mutiye Dayıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 yıl önce öğretmen olduğunu, son 2 yıldır da Karabük Valiliğince Halk Eğitim Merkezinde görevlendirildiğini söyledi.Burada görme engellilere kabartma yazı ve dokunmatik ekran ve bilgisayar eğitimi verdiğini ifade eden Dayıoğlu, küçüklüğünden beri hedefinin Türkçe öğretmenliği yapmak olduğunu, mesleğini ve çocukları çok sevdiğini vurguladı.Dayıoğlu, 12 yaşından sonra göz tansiyonu nedeniyle görme yetisini kaybettiğini anlatarak, "Görme engelli bir öğretmen olmak elbette ki çok zor. Tahtaya yazı yazmanız gerekiyor, hitap etmeniz açısından öğrencilerin tek tek ismini bilmeniz, kitap okuyabilmeniz gerekiyor fakat düşünüldüğü zaman teknolojinin de faydalarını hiçe sayamayız. Bu sayede öğretmenliği de başardım." diye konuştu."Bir meslek edinmeyi çok istemiştim"Sınıfa hakim olmanın çok dikkat gerektiren bir şey olduğuna ama her şeyden önce bu işi gönüllü yapmak gerektiğine dikkat çeken Dayıoğlu, öğrenciler tarafından görme engelli oluşunun suistimal edilebileceğini, ancak çok yüksek dikkat sonucunda bugüne kadar öyle bir olay yaşamadığını kaydetti.Görme engelli olduktan sonra bir meslek edinmeyi çok istediğini ifade eden Dayıoğlu, "Mutlaka kendi ayaklarımın üzerinde durmak zorundayım, demiştim. Sınavlara da dört elle sarılarak çalıştım. Görme engelli olmak insanı daha hırslı ve daha başarılı kılıyor. Sınavlarda dereceyle sonuç almamı görme engelli oluşuma borçluyum." dedi.Mutiye Dayıoğlu, kendisi gibi engelli öğretmenlere de şu tavsiyelerde bulundu:"Öğrencileri anlamak, onların seviyesine inmek çok önemlidir. Benim gibi öğretmenlik yapan arkadaşlarıma tavsiyem asla yılmasınlar. Öğrencilere kendilerini mutlaka sevdireceklerdir. Yoğun bir dikkat sonucu sınava da hakim olacaklardır. Her türlü görsel kaynağın teknoloji sayesinde bir kopyası var. Kitabı okuyamıyorsak öğrencilere okutalım, tahtaya bir şey yazmamız gerektiğinde slayt gösterisi veya yansıtma şeklinde yapabiliriz. Her şeyin başı sevgi. Öğrencileri seven her öğretmen mesleğini çok güzel yapar."Görme engellileri okur-yazar yapmak istiyorÜç aydır kanser tedavisi gördüğünü, raporlu olduğunu ve raporu bittikten sonra Halk Eğitim Merkezinde görevlendirileceğini anlatan Dayıoğlu, kanserin zor bir hastalık olduğunu, bununla mücadele etmenin zor bir süreç gerektirdiğini söyledi.Dayıoğlu, "Kanseri yenmek için 'Ben bu hastalığı yeneceğim ve mesleğime geri döneceğim' şeklinde bir hırs gerekiyor. O hırs da şükürler olsun bende var. Ben bu hastalığı yeneceğimden de eminim. Çocuklarımı da çok özledim fakat engellilere vermiş olduğum derslerde daha huzurlu hissediyorum kendimi, çünkü Karabük'te kabartma yazı eğitimi verebilecek benden başka hiçbir öğretmen yok. O yüzden ben engelli arkadaşlarımın erişilebilir bir dünyaya adım atmaları için okuryazar hale gelmelerini istiyorum. Bu konuda yardımcı oldukça içimi huzur kaplıyor." açıklamasında bulundu.