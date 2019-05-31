Görme engelli albino kardeşlerin hedefi milli takım

Kaynak: AA

MEHMET ÇALIK - Aydınlı albino hastası ve yüzde 92 görme engelli yüzücü iki kardeş, milli takıma seçilip Türkiye'yi uluslararası yarışmalarda temsil etmek istiyor.Efeler ilçesinde yaşayan Nazife ve Haydar Yergezen çiftinin çocukları Yaşar (17) ile Ceren Yergezen (11), yaklaşık 1,5 yıl önce öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı.Kısa sürede kendilerini geliştiren Yergezen kardeşler, okullar arası yarışlarda elde ettikleri derecelerle dikkatleri çekti.Geride kalan mart ayında Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda kulaç atan kardeşlerden lise öğrencisi Yaşar Yergezen kurbağalama kategorisinde Türkiye 3'üncüsü oldu.Kardeşi ortaokul öğrencisi Ceren Yergezen ise tüm stillerde altın madalya kazandı.Kısa sürede yüzmede önemli mesafe alan Yergezen kardeşlerin hayallerini ise milli forma süslüyor.Ay-yıldızlı formayı giyebilmek için mücadele veren ve şimdiye kadar katıldıkları ulusal yüzme yarışlarında 21 madalya kazanan iki kardeş, çalışmalarını da antrenör Armağan Çengel nezaretinde yürütüyor.İdmanda disiplinleriyle öne çıkan ve birbirlerini motive eden kardeşler, hırslarıyla da göz dolduruyor. Anne Nazife Yergezen de haftanın 5 günü devam eden antrenmanda çocuklarını yalnız bırakmıyor."Onlar yaşama 1-0 geride başladılar"Anne Yergezen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuklarının başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi.Evlatlarının yüzmeyi çok sevdiğini aktaran Yergezen, "Onlar yaşama 1-0 geride başladılar. Çünkü doğuştan albino ve yüzde 92 oranında görme kayıpları var. Aile olarak çocuklarımızı hayattan hiç koparmadık. Hiçbir zaman diğer çocuklardan farklı davranmadık. Onlara farklı olmadıklarını anlatmaya çalıştık." diye konuştu.Yaşar Yergezen ise yüzünce kendisini özgür hissettiğini ifade etti.Spora geç başlamasına karşın kendisine hedef koyduğunu dile getiren Yergezen, "Öncelikle milli takım hedefimiz var inşallah bunu gerçekleştireceğiz. Allah nasip ederse ülkemizi yurt dışında temsil edeceğim. Adımı da tüm dünyaya duyurmak istiyorum. Okulu bitirdikten sonra üniversitede beden eğitimine gitmeyi amaçlıyorum." değerlendirmesini yaptı."Bazen zor oluyor ama buna değer"Ceren Yergezen de ilk yarışlarda kötü dereceler almalarına karşın kısa sürede kendilerini geliştirdiklerini vurguladı.Kazandıkça motivasyonunun arttığına işaret eden Yergezen, "Son dönemde 5 kez Türkiye şampiyonluğu kazandım. İlk olarak milli takıma girmeyi ardından Avrupa'ya gitmek istiyorum. Yüzünce kendimi çok iyi hissediyorum. Bazen zor oluyor ama buna değer." şeklinde konuştu.Antrenör Çengel ise 2 kardeşin de çok yetenekli olduğuna işaret etti.Önümüzdeki sene yarışmalarda da daha iyi bir başarı göstereceklerine inandığını dile getiren Çengel, "Milli takım arzuları çok yüksek. Kızımız Ceren milli takım gelişim kampından teklif aldı. İkisi de çok yetenekliler. Yaşlarına ve engellerine göre çok iyiler. İnsan çoğu zaman görme engelli olduklarına şüphe ediyor. Çok özgürler, neşeliler ve biraz heyecanlılar." ifadelerini kullandı.