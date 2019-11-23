Görme engelli Arzu öğretmenin azmi

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, görme engelli tarih öğretmeni Arzu Okumuş (48), hayatı boyunca karşılaştığı güçlüklere aldırmadan mesleğini büyük bir tutkuyla yapıyor. Görme engelinin mesleğini yapmasına engel olmadığını belirten Okumuş, tarih dersiyle arası iyi olmayan gençlere tarihi sevdirmesiyle de dikkat çekiyor.

İsmet İnönü Kız Teknik ve Meslek Lisesi'nde tarih öğretmeni olan Arzu Okumuş'un, sol gözü hiç görmezken, sadece sağ gözü yüzde 5 oranında görüyor. Çocukluk hayali olan öğretmenlik mesleğini 25 yıldır yapan Okumuş, öğrencilerini dersinde adeta tarih yolculuğuna çıkartıyor. Öğrencilerin sevgisini kazanan Okumuş, gençlere tarihi sevdiriyor.

'DÜNYAYA GELSEM YİNE ÖĞRETMEN OLURDUM'

Görme engelini, hiçbir zaman mesleğini yapmasına engel olarak görmediğini belirten Okumuş, "Bir daha dünyaya gelsem yine öğretmen olurdum. Öğrencilerle olmayı seviyorum. Öğretmeyi ve öğrenmeyi seviyorum. Hayat boyu güçlüklerle karşılaştım. Ama hepsiyle mücadele ettim. Şu an mesleğimi yapmaktan çok mutluyum" dedi.

9'uncu sınıf öğrencisi Sude Naz, "Arzu hocamızın çalışkanlığı, azmi ve sorumluluk bilincinde olması beni gerçekten etkiliyor. Tarih benim dikkatimi çeken bir ders. Arzu hocamız da gerçekten çok etkileyici bir şekilde bize anlatıyor. Kendisini çok seviyorum" dedi. 9'uncu sınıf öğrencisi Gülsu Küçük ise, "Kendisi çok azimli, çok başarılı bir öğretmen. Ben aslında ilkokulda tarih dersini sevmiyordum. Bu dersi Arzu hoca sayesinde lisede sevmeye başladım. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.