11.06.2019 10:52
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Görme engelli atletlerden 11 madalya

Görme engelli atletlerden 11 madalya

İtalya'da düzenenlenen Para Atletizm Grand Prix yarışları sona erdi.

İtalya'da düzenenlenen Para Atletizm Grand Prix yarışları sona erdi.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grosseto kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:
Altın madalya:
200 metre T12 kategorisi: Oğuz Akbulut
200 metre T11 kategorisi: Öznur Alumur
400 metre T12 kategorisi: Oğuz Akbulut
400 metre T11 kategorisi: Öznur Alumur
400 metre T12 kategorisi: Sevda Kılınç Çıkaroğlu
1500 metre T13 kategorisi: Aslı Adalı
Gümüş madalya:
200 metre T12 kategorisi: Hakan Cira
1500 metre T11 kategorisi: Havva Elmalı
1500 metre T12 kategorisi: Sevda Kılınç Çıkaroğlu
Bronz madalya:
200 metre T12 kategorisi: Sevda Kılınç Çıkaroğlu
Disk atma F11 kategorisi: Büşra Nur Tirikli
Kaynak: AA
Spor

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