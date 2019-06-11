Görme engelli atletlerden 11 madalya

İtalya
'da düzenenlenen Para Atletizm
Grand Prix yarışları sona erdi. Türkiye
Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Grosseto kentinde düzenlenen organizasyonda milli sporcular 6 altın, 3 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.
Organizasyonda dereceye giren sporcular şöyle:
Altın madalya:
200 metre T12 kategorisi: Oğuz Akbulut
200 metre T11 kategorisi: Öznur Alumur
400 metre T12 kategorisi: Oğuz Akbulut
400 metre T11 kategorisi: Öznur Alumur
400 metre T12 kategorisi: Sevda Kılınç Çıkaroğlu
1500 metre T13 kategorisi: Aslı Adalı Gümüş
madalya:
200 metre T12 kategorisi: Hakan Cira
1500 metre T11 kategorisi: Havva Elmalı
1500 metre T12 kategorisi: Sevda Kılınç Çıkaroğlu
Bronz madalya:
200 metre T12 kategorisi: Sevda Kılınç Çıkaroğlu
Disk atma F11 kategorisi: Büşra Nur
Tirikli
Kaynak: AA
Spor