Görme Engelli Betül'ün Azmi

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:41



03 Aralık 2018 Pazartesi 17:41

KÜTAHYA'nın Simav ilçesindeki Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi öğrencisi görme engelli Betül Ağır (16), kısıtlı imkanlarına rağmen derslerinde gösterdiği azmi ve elde ettiği başarılarıyla okuldaki arkadaşlarına örnek oluyor.Ankara Altındağ Görme Engelliler Okulu'nu bitiren doğuştan görme engelli Betül Ağır, Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nde 11'inci sınıf öğrencisi. En büyük hedefi hukuk fakültesini kazanarak avukatlık yapmak olan Betül Ağır'ı, ilçedeki bir camide din görevlisi olarak görev yapan babası Akif Ağır her gün okula getirip götürüyor. Betül'e arkadaşlarının yanı sıra öğretmen ve arkadaşları da destek veriyor. Ağır ailesinin iki çocuğundan en küçüğü olan Betül Ağır, azmi ve çalışkanlığı ile okulda herkese örnek oluyor. Betül'ün ders kitapları ise Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kendisine özel olarak kabartmalı olarak gönderiliyor.BETÜL, SINIFTAKİ TAHTASIYLA SORULARI YANITLIYORSıra arkadaşı Sevgi Ertem, "Betül'ün eğitim azmi bizleri şaşırtıyor. Onunla gurur duyuyoruz. Babası okula getirdikten sonra ona biz sahip çıkıyoruz. Teneffüs saatlerinde onu bahçede gezdiriyoruz. Betül çok başarılı bir öğrenci. Hedefine ulaşacağından eminim" diye konuştu. Betül'ün Türkçe öğretmeni Havva Nur Akın da, "Betül'ün kitapları Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gönderiliyor. Özel kabartma harflerle yazılmış kitapları ile dersleri takip ediyor. Sözlü sınavlarda tahtaya kaldırmıyoruz. Kendisine ait masasında bir tahtası var. Soruları soruyoruz, Betül bize özel tahtasından cevap veriyor. Çok başarılı bir öğrencimiz. Gurur duyuyoruz" dedi.- Tahya