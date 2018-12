Görme Engelli Betül'ün Azmi...hukukçu Olmayı Hedefleyen 17 Yaşındaki Betül Ağır: "Eğitim İçin...

04 Aralık 2018 Salı 11:40



Görme engelli Betül'ün azmi...Hukukçu olmayı hedefleyen 17 yaşındaki Betül Ağır: "Eğitim için hiçbir şey engel değil"-Betül başarılarıyla okulunu ve ailesini gururlandırıyorKÜTAHYA - Kütahya 'nın Simav ilçesindeki Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi 'nde eğitim öğren doğuştan görme engelli 11. sınıf öğrencisi 17 yaşındaki Betül Ağır, başarılarıyla okulunu ve ailesini gururlandırıyor. Hedefinde hukuk fakültesi ve sonrasında iyi bir hukukçu olarak görev yapmak olduğunu söyleyen Ağır, zor olan bir eğitim sürecinden geçtiğini ifade etti. Ağır, "Eğitime hiçbir şekilde engel yok. Kişi her ne koşulda olursa olsun eğitimini tamamlamalı ve millerine hayırlı bir insan olmaya çalışmalı. Koşullar ne olursa olsun eğitim şart. Fakat biz engellileri destekleyen kurum ve kuruluşların da dikkatli olması gerekiyor, öğretmenlerin bilinçlendirilmesi gerekiyor, bu günün anlamı da bu" dedi.Betül'ün sıra arkadaşı Sevgi Ertem, Betül'e destek olup, her yere birlikte gidip geldiklerini belirtti. Ertem, "Betül'ün derslere olan azmi bizi de çok etkiliyor. O'nun bu hırsı, çabaları, mücadelesi ile engelleri bir engel olarak görmeyip, daha çok onlarla baş etmeyi öğreniyor, hırslanıyor. Bizimle konuştukça ben de hırs yapıyorum. Derslere Betül ile birlikte çalışıyoruz. Betül çok azimli, inşallah hak ettiği yere gelir" diye konuştu.Betül'ün Edebiyat öğretmeni Havva Nur Akın, "Betül son derece başarılı bir öğrenci, benim dersimde en yüksek notları alan öğrencilerden bir tanesi, okuması son derece düzgün, vurgu ve tonlamaya dikkat eden bir öğrenci. Derslerinde takviye olarak ders kitabı geldiği zaman, konulara oradan çalışıyor. Onun dışında, ders içerisinde ben not aldırdığımda kendi özel yazı tahtası üzerine düzgün not alıyor. Arkadaşları ile soru çözerken test uyguladığım zaman, Betül'ün yanına gelip okuma yapıyorum. Bire bir yapmış olduğumuz testlerde son derece başarılı, çok az yanlışı çıkıyor, bu açıdan güzel notlar alıyor, hiçbir sorun yaşamıyoruz. Betül'ün hukuk fakültesini istemesi, azmi beni de son derece duygulandırıyor, çok seviniyorum, başaracağına inanıyorum, bu gayretlerin neticesini güzel bir ödülle alacak" şeklinde konuştu.Koşulların çok elverişli olmadığını, ancak hukuk fakültesinde okumayı istediğini belirten Betül Ağır, psikolojik ve rehberliğin de geleceğini şekillendiren mesleklerden biri olabileceğini ifade etti. Ağır, "Bizim alfabemiz, sağdan sola yazılıp, soldan sağa okunuyor, diğer alfabelerden farlı olan bu alfabeyi öğrenmek biraz çaba istiyor. Normal bir insan iki yıl içinde okuma yazmayı öğrenirken, bizim öğrenmemiz üç yılı buluyor. Kısaltmaları ve sayılarla birlikte biraz zor bir çalışma olmasına rağmen, olanakları var" dedi.Ders aralarındaki dinlenmelerde arkadaşlarından yardım aldığını belirten Ağır, engelin kişiye doğuştan verilen bir imtihan olduğunu ifade etti. Görme engelli Betül, "İnsanoğlunun yapısı gereği zaten irade sahibi, bu iradesiyle tüm engelleri aşacağına inanıyorum. Buraya kadar gelişimiz kolay olmadı, bundan sonra da kolay olmayacak, ancak biz bununla yaşamayı öğrenerek, insanları da bilinçlendirip öğreterek yaşıyoruz. Bizim kaderimiz buymuş ne yapalım. Eğitim için hiçbir şey engel değil" ifadelerini kullandı.Simav Nurullah Koyuncuoğlu Anadolu Lisesi'nin 11-B sınıfı öğrencileri hep bir ağızdan "Betül seni seviyoruz" dedi.