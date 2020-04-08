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Görme engelli bireyler için "Evde Satranç Var" etkinliği başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu, "Satranç Eğitimini Geliştirme" projesi ve "Evde Satranç Var" kampanyası kapsamında görme engelli bireylere özel sesli satranç eğitim kitabı hazırladı.

08.04.2020 09:58 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:58
Görme engelli bireyler için
Türkiye Satranç Federasyonu, "Satranç Eğitimini Geliştirme" projesi ve "Evde Satranç Var" kampanyası kapsamında görme engelli bireylere özel sesli satranç eğitim kitabı hazırladı.
Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonu Engelliler Komisyonu Üyesi Seçkin Serpil tarafından hazırlanan "Satranç kurallarını 12 adımda öğreniyorum" sesli eğitim kitabı ile görme engelli bireylerin de satrancı öğrenebilmelerinin amaçlandığı belirtildi.
Seslendirmesini Kerem Seven'in yaptığı eğitim kitabının ilk içeriği 10 Nisan'da yayınlanacak.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Spor
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