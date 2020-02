Görme engelli bireylerin mezuniyet sevinci

Başkent'te bulunan Görme engelliler Rehabilitasyon Merkezinde 5 buçuk ay boyunca yaşam becerileri kazanan görme engelli bireyler mezuniyet sevinci yaşadı. İlk kez bireyselleşme deneyimi kazanan onlarca görme engelli kursiyer, Braille alfabesiyle hazırlanan diplomalarını aldı.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Yenimahalle Görme Engelliler Rehabilitasyon Merkezi, Türkiye'nin dört bir yanından gelen engelli bireyleri hayata hazırlıyor. Hayatları boyunca ilk kez bireyselleşme deneyimi yaşayan görme engelli vatandaşlar, hem özgüven sahibi oluyor, hem hayatlarını devam ettirecek bilgi ve donanıma sahip olarak 5 buçuk ay sonunda okuldan mezun oluyor.



Merkezde eğitimini tamamlayan 69. dönem mezunları düzenlenen törenle diplomalarını aldı. Diplomalar engelli bireyler için erişebilir özellikle olması amacıyla Braille alfabesiyle hazırlandı. Diplomasını alan kursiyerler, büyük sevinç yaşadı. Mezuniyet töreninde görme engelli bireyler tarafından hazırlanan tiyatro ve müzik gösterisi renkli anlara sahne oldu.



Mezun olan kursiyerlere diplomasını veren Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç şunları söyledi;



" İstiyoruz ki bu kuruluşumuzun kapasitesini artıralım. Biz bu yıl dijital dönüşüm sempozyumu yapacağız daha önce engelli yaşlılara yönelik dijital dönüşüm sempozyumu yaptık, işitme engellilere yönelik dijital dönüşüm sempozyumu yaptık şimdide görme engellilere yönelik İstanbul'da sempozyum düzenleyeceğiz. Neden, çünkü dijital dönüşüm, dijitalleşme ve teknolojik gelişmeler beceri kaybıyla ilgili eksiklerimizin hızla tamamlamamızı sağlayan süreçler. Bugün akıllı telefonlardaki 7-24 sekreteryası dediğimiz uygulama görme engellilerimizin hayatını o kadar çok kolaylaştırıyor ki. Bu ve buna benzer teknolojilerin takip edilmesi ve görme engellilerimizin erken yaşta bunlara ulaşması konusunda çalışıyoruz. İlk kez bastonla buluşan, baston eğitimi alan kardeşlerimiz var burada, tek başına yaşam beceresi kazanıp yaşayabiliyorlar."



"Ekmek bile almaya gidemiyordum, şuan kendi başıma gidip kıyafetimi de alabilirim ekmekte alabilirim hiç sıkıntı değil"



Çanakkale'den eğitim almak için geldiğini belirten Alev Duman,"Çok mutluyum şuan burada mezun oluyoruz birazda hüzünlüyüm hocalarımızdan ayrılacağımız için. Şuana kadar bir çok şey öğrendim mesela dışarı bile çıkamayan insan özgüveni geliyor bir kere ve benim gibi olan arkadaşlarım var bilgisayarda, santralde çok güzel şeyler öğrendik kişisel şeyler de aynı şekilde önceden ben kek poğaça yapmayı o kadar bilmiyordum bilmediğim bir çok şey varmış onları öğrendim. Sosyal hayatım yoktu biz köy ortamında olduğumuz için hiç sosyal hayatım yoktu ekmek bile almaya gidemiyordum ben markete şuan öyle değil şuan kendi başıma gidip kıyafetimi de alabilirim ekmekte alabilirim hiç sıkıntı değil yani. hocalarım çok çok iyiler. Bize yardımcı olan ablalarımız var. Sabah bizimle çok güzel ilgileniyorlar yatak düzeltme konusunda falan bize bir çok şeyi öğreten ablalarımız da var. Ben gittiğimde Çanakkale'de ki arkadaşlarımız da burayı tavsiye edeceğim çünkü çok güzel bir yer hocalarımız da birbirinden değerli. Bizimle çok güzel ilgileniyorlar zaten bizi buraya seçip almaları bile bizim için büyük bir onur ve gurur. Elbisem Çanakkale'ye özgü bir kıyafet bunların defilesi de oldu . Yöresel bir kıyafet Çanakkale'ye özgü. Bugün hocalarımın da izniyle bunu giydim. Dedim ki bir değişiklik olsun renklilik olsun" dedi.



" Buraya gelecek her engelli kardeşim gerçekten geride gitmek istemeyecek"



Kursta çok güzel günler geçirdiğini anlatan Serhat Çay," Hatay Antakyalıyım. Çok başarılı olduğumu hissediyorum. Çok güzel şeyler geçti. Bilgisayar öğrendik, santral öğrendik. Türkü çalıp söylüyorum kendi kendime öğrendim. Ben çok müzik sevdiğim için hep müzikle ilgileniyorum. Bilgisayar sıkıntım vardı bilmiyordum burada öğrendim. Santralde sıkıntımız vardı onu da öğrendim çok şükür. Artık planladığımız şeyler olacak muhakkak ilerleyen zamanda. Buraya gelecek her engelli kardeşim gerçekten geride gitmek istemeyecek. Çok başarılı bir kurum kurumumuzun eğitimleri için ve katkıları için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.



"Ben buraya gelince hayatı öğrendim"



Kurs sayesinde sosyalleştiğini ifade eden 20 yaşındaki Halil İbrahim," Burada kıyafet katlamayı öğrendim, temizliği öğrendim. Buranın sayesinde sokağa çıkmayı öğrendim. Hocalarıma önce Allah'a sonra hocalarıma teşekkür ediyorum. Bütün hocalarım sağ olsun emek verdiler. Uğraştılar. Dışarı çıkmaya başladım, yeni yeni arkadaşlar keşfetmeye başladım. Arkadaş ortamım oldu bir yere gidip gelmeye başladım. Ben buraya gelince hayatı öğrendim. Asıl hayatın ne olduğunu, hayatın zor olduğunu ve buradaki hocalarımız sağ olsun Rabbim onları bu dünyada da öbür dünya da sıkıntılarını gidermeyi nasip etsin. Çok güzel ilgileniyor hocalar. Öğrenciye çok güzel vakit ayrılıyor" şeklinde konuştu.



"Hiç kimseye hayat engel değildir, başarmak isteyen başarır, bahane yok"



Eğitimler boyunca bir çok deneyimi ilk kez yaşadığını belirten Mustafa Öztürk,"Ben bir görme engelli olarak gerçekten mutluyum buradan. Burayı tavsiye ediyorum, gerçekten çok güzel burası. Hayatımda çoğu şeyler değişti. Ayakkabı bağlamam, bir çok şeyim değişti. Buraya gelerek kendimi iyi hissettim. Ben ayriyeten hafızım. Özellikle hayat engel değildir. Hiç kimseye hayat engel değildir. Başarmak isteyen başarır, bahane yok" dedi.



"Annemizin babamızın bize öğretmediklerini biz burada öğrendik"



Ziya Çakır isimli kursiyer ise,"Kastamonu'dan geldim. Bilgisayar eğitimine geldim. Bugün belgelerimizi aldık inşallah yarın gideceğiz. Çok mutluyum, hocalarımız da bizi bu şekle getirmek için baya bir uğraştılar. Bizde öğrendiğimiz kadarıyla öğrendik. Bize verileni en iyi şekilde öğrenmeye çalıştık. Bundan önce ki dönem temel eğitimdeydim, bastonla pek bir şeyim yoktu uzaklara gidemiyordum mesela buraya geldiğim zaman arkadaşlara aldırıyordum şimdi artık dış kapıya kadar kendim gidebiliyorum. Sonra özgüvenimiz var. Yemek yapma, ütü yapma gibi şeyle öğretildi. Görme engelli arkadaşlarımız özellikle böyle kırsal yerde evden dışarı çıkartılmıyor adeta utanıyorlar çocuklarından buna karşıyım gelsinler burada eğitimlerini alsınlar. Annemizin babamızın bize öğretmediklerini biz burada öğrendik. Diplomamız brail alfabesiyle hazırlandı aslında çok iyi bizde artık okuyabileceğiz başkasına gidip bu belgede ne yazıyor demektense kendimiz okuyacağız çok güzel bir şey yani" ifadelerini kullandı



Merkez Hakkında



Bireylerin hayata uyumlarını kolaylaştırmak, engelliliğin ortaya çıkardığı psikolojik ve sosyal problemlerini çözmelerine destek olmak amacıyla kurulan merkezde kursiyerler, sosyal yaşama kazandırılıyor. Türkiye'de 2 tane bulunan bu özel eğitim kurumunda her yaştan kursiyer, eğitim alabiliyor. 7 alanda eğitim veren merkez, yılda 60 öğrenciyi ağırlıyor. 81 ilden gelen 15 yaş üstü öğrenciler yatılı olarak da kalabiliyor. Kurs sonunda başarı gösteren bireylere Milli Eğitim Bakanlığı onaylı başarı belgesi veriliyor. Eğitimlerini tamamlayan bireyler ise çeşitli alanlarda istihdam ediliyor. - ANKARA

Kaynak: İHA