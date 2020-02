Görme engelli çocukların sinema hayaline teknolojik ortak

Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleştirdiği Engelsiz Eğitim projesi kapsamında başkent Ankara'da eğitim gören 20 görme engelli çocuk, CGV Mars Cinema Group 'Herkes için Sinema' projesi çatısı altında desteklediği etkinlikte Hayal Ortağım Sesli Betimleme teknolojisi ile sinema heyecanı yaşadı.



Turkcell'in, görme engellilerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız olarak katılmalarını amaçlayan Hayal Ortağım uygulaması ile gerçekleştirdiği sinema etkinlikleri eğlence sektörünün önemli markası CGV Mars Cinema Group iş birliği ile Anadolu illerinde sürüyor. Bu kapsamda Mitat Enç Görme Engelliler İlkokulu'nda okuyan 20 öğrenci, Hayal Ortağım'ın Sesli Betimleme teknolojisi yardımıyla başkent Ankara'daki Atakule'de bir sinema salonunda, Bulmaca Kulesi: Dev Kuşun Gizemi' filmi ile buluştu. Böylece sesli betimleme ilk kez İstanbul dışında görme engelli çocuklar için toplu gösterim gerçekleştirilen bir organizasyonda kullanılmış oldu.



Turkcell'in Milli Eğitim Bakanlığı himayesinde gerçekleştirdiği Engelsiz Eğitim Programı kapsamında kurulan teknoloji sınıfının öğrencileri, CGV Mars Cinema Group desteğiyle gerçekleştirilen etkinlikte sesli betimleme teknolojisi sayesinde hiçbir görsel detayı kaçırmadan sinema salonunda film keyfi yaşadı.



Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ve CGV Mars Media Genel Müdürü Nurdan Ulu Horozoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürü Nezir Gül ve Daire Başkanı Ahmet Kaya da katıldı.



Ömer Barbaros Yiş: "Attığımız iyilik tohumlarını tüm dünyaya yaymak istiyoruz"



Ömer Barbaros Yiş yaptığı açıklamada, "Şirket olarak teknoloji alanındaki gücümüzü, toplumdaki dezavantajlı grupların faydasına sunmayı her zaman kendimize misyon edindik. Engelli bireylerin sosyal hayata daha aktif ve bağımsız katılımını sağlayan teknolojilerimizi bu yıl da Anadolu illerinde yaşayan görme engelli çocuklarımızla buluşturacağız. Düzenlediğimiz etkinliklerle çocuklarımızın yüzünde en ufak gülümsemeye vesile olmak bile bizim için büyük mutluluk. Buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Turkcell olarak yürüttüğümüz kurumsal sosyal sorumluluk projelerimiz aracılığıyla attığımız iyilik tohumlarını paydaşlarımızın ve özel sektörün desteğiyle tüm dünyaya yaymak istiyoruz." diye konuştu.



Nurdan Ulu Horozoğlu: "Sinema deneyimini Türkiye'nin dört köşesine yaymak için çalışıyoruz"



Grup olarak sadece sinema endüstrisinin gelişimi için değil, sinema kültürünün toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesini sağlamak için çaba gösterdiklerini belirten CGV Mars Media Genel Müdürü Nurdan Ulu Horozoğlu da "Sürdürdüğümüz 'Herkes için Sinema' projesiyle kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşlarıyla el ele vererek başta çocuklar olmak üzere toplumun her kesimini sinemayla buluşturuyoruz. Grup olarak bizi çok heyecanlandıran Hayal Ortağım teknolojisiyle salonlarımızda görme engelli çocuklarımızı ağırlayabilecek, onların arkadaşlarıyla yaşayacakları sinema keyfine ortak olacağız. Biz bir adım attık, devamı için tüm sektör paydaşlarımızı görme engelliler için iş birliğine davet ediyoruz. Vizyona giren tüm filmlerin sesli betimlemelerinin yapılması adına farkındalık oluşturmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.



Görme engelli Kerem Aktan'ın hayali gerçek oldu



Etkinlikte Turkcell'in hazırladığı özel bir kısa filmin de ilk gösterimi yapıldı. 13 yaşındaki görme engelli Kerem Aktan'ın, Turkcell aracılığı ile ABD'li görme engelli yönetmen James Rath'la bir araya gelişinin hikayesini konu alan film büyük ilgi topladı. Doğuştan görme engelli olan ve çocukluk yıllarından bu yana kısa videolar çeken Rath, 2016'da Apple ürünleri sayesinde hayatının nasıl daha kolay hale geldiğini anlatan 'Apple Hayatımı Nasıl Kurtardı?' (How Apple Saved My Life?) adlı videosuyla Apple yönetiminin dikkatini çekmişti. Rath o tarihten bu yana da Apple uzmanlarıyla, görme engelliler için daha uygun ürünler üretilmesi konusunda çalışmalar yürütüyor.



Yıl boyunca devam edecek



Yapılan bilgilendirmede; 2020 boyunca dokuz Anadolu kentinde devam edecek Hayal Ortağım etkinliklerinin bir sonraki ayağı Mart ayında Gaziantep'te düzenlenecek. Turkcell'in YGA iş birliğinde ve Sesli Betimleme Derneği'nin destekleri ile hayata geçirdiği Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan Cepten Sesli Betimleme özelliği, filmlerin kilit noktası olan çevre, mekan, kişi ya da objeye dair özelliklerin ve diyalogsuz sahnelerin sesle tasvir edilmesini sağlıyor.



Bugüne kadar 250'den fazla vizyon ve festival filminin sesli betimlemesini görme engellilere ulaştıran hizmet sayesinde görme engelli sinemaseverler, sinema salonunda hiçbir görsel detayı kaçırmıyor. Sesli betimleme filmle senkronize şekilde ilerleyip kullanıcının filmi tüm detaylarıyla takip etmesini sağlıyor. Görme engellilerin ücretsiz olan sesli betimleme hizmetinden yararlanması için, filmin oynadığı sinema salonuna gidip Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan Sesli Betimleme'yi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli oluyor. Sesli betimleme filmle senkronize şekilde ilerleyip kullanıcının filmi tüm detaylarıyla takip etmesini sağlıyor. Uygulama tüm kullanıcılara ücretsiz hizmet veriyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA