Görme Engelli Dernek Başkanına Sandıkta Refakatçi Engeli

Kaynak: İHA

Samsun Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan, sandık başkanının, kimliğinde 'görme engelli' ibaresi yazmadığı gerekçesiyle refakatçi eşliğinde kendisine oy kullandırmadığını, çıkan tartışmaya vatandaşların müdahalesi sonucunda oyunu refakatçi eşliğinde kullanabildiğini söyledi.Yerel seçimler için Emirefendi Mahallesi'nde bulunan İmama Hatip Lisesi'ne giden Bafra Görme Engelliler Derneği Başkanı Mustafa Kaplan, oy kullanacağı 1123 numaralı sandık başkanına kimliğini göstererek refakatçi eşliğinde oy kullanmak istediğini söyledi. Kimliği kabul etmediği iddia edilen sandık başkanı, refakatçi eşliğinde oy kullanamayacağını söylemesi üzerine kısa bir tartışma yaşandı. Oy kullanmaya gelen vatandaşların olaya müdahale etmesi sonucunda Kaplan, refakatçi eşliğinde oyunu kullandı.Yaşadığı olayı anlatan Mustafa kaplan, "Her Türk vatandaşının üzerine vazife olan oy kullanma hakkını kullanmak amaçlı kapıdan girdim ve sandık başkanına Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın bize verdiği engelli olduğumuzu gösteren kimlik kartı mı verdim. Görevliye de bunlar verirken 'ben görme engelliyim' diye sözlü olarak belirttim. Görme engelliyim ve refakatçi eşliğinde oyumu kullanacağımı söyledim. Görevli listede benim adımı buldu ve kimliğime bakarak geçerli olmadığını, bu kimlikle oy kullanamayacağımı söyledi. Normal kimliğimi de istedi, onu da kendisine verdim. Normal kimliğimi de kendisine verdiğim halde benim bu kimliğimin üzerinde 'görme engelli' ibaresinin olmadığını söyleyerek refakatçi eşliğinde oy kullanmayacağımı söyledi. Ben de kendisine engelli olduğumu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın verdiği kimliğin üzerinde 'engelli' ibaresinin bulunduğu söyledim. O esnada salondaki herkes bize destek verince, sandık başkanı refakatçi eşliğinde oy kullanmama izin verdi. Refakatçi eşliğinde oyumu kullandım. Çıkarken de beni rencide edici cümleler kullandı. Kendisinden yarın hukuki açıdan şikayetçi olacağım" dedi. - SAMSUN