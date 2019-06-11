İtalya
'da 14-24 Eylül
tarihlerinde yapılacak Avrupa
Şampiyonası'na hazırlanan Görme Engelli Futbol
Milli Takımı, Ankara
'da kampa girdi. Türkiye
Görme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Yenimahalle
Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen kamp, 20 Haziran Perşembe günü sona erecek.
Kamp sonrası, ay-yıldızlı ekip 20-28 Haziran tarihlerinde düzenlenecek Uluslarası Ankara Kupası'na katılacak. Milliler, turnuvada Japonya
, Romanya
ve İspanya
ile karşılaşacak.
Milli takım kampında yer alan futbolcular şunlar: Emrah Öcal
, Kahraman Gurbetoğlu, Ömer Mercan
, İbrahim Üzüm, Ramazan Kunduz, Ercan Bayraktar, Muhammed Ali
Öktem, Oğuzhan Yokuş, Volkan Demir
, Ertuğrul Demirel, Abdullah Sümer
, Semih Deniz
, Mehmet Dinçer, Ali Aktaş
, Reşat Aykut Akyön, Hüseyin Saygılı
, Doruk Gökmen Erkmen.
Kaynak: AA
Futbol
, Ankara
, Spor