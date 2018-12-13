Görme Engelli Futbol Milli Takımı'ndan Ziyaret

13 Aralık 2018 Perşembe 15:25



13 Aralık 2018 Perşembe 15:25

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te Uluslararası Görme Engelliler Futbol Federasyonu tarafından 7-14 Aralık'ta düzenlenen 2018 Avrupa Şampiyonası'na katılan Türkiye Görme Engelli Futbol Milli Takımı, Türkiye Maarif Vakfının (TMV) Tiflis'teki okulunu ziyaret etti.Türkiye Görme Engelli Futbol Milli Takımı yetkilileri ve sporcularını TMV Gürcistan Direktörü Selçuk Baş karşıladı.Okulda öğle yemeği ikram edilen sporcular, ardından okulun toplantı salonunda öğrencilerle buluştu. Futbol takımı ile ilgili bilgi veren ve katıldıkları turnuvalardaki tecrübelerini paylaşan yöneticiler ve sporcular daha sonra öğrencilerden gelen soruları yanıtladı.Program hakkında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Baş, "Bu ziyaret öğrencilerimiz açısından büyük moral ve motivasyon sağlamıştır. Hayatta başarının önünde hiçbir engel olmadığını, azmin daima galip geldiğini bizler her zaman öğrencilere anlatırdık. Ancak hiçbir şey bunu millilerimizin çabaları kadar güzel anlatamazdı." ifadelerini kullandı.