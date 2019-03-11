Görme Engelli Futbol Milli Takımı, Tokyo'yu 2-0 Yendi

ANKARA/ DHA Türkiye
Görme Engelliler B1 Futbol
Milli Takımı, hazırlık maçında Tokyo
Görme Engelliler Futbol Takımı'nı 2 - 0 mağlup etti.
16-24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek Dünya Grand-Prix'ine katılacak olan Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, hazırlıklarını Japonya
'nın Honjo kentinde sürdürüyor.
Tüm masrafları Japonya'nın Honjo şehri belediyesi tarafından karşılanan milliler, burada özel bir turnuvaya katıldı. 8 ülkenin katıldığı özel turnuvada milliler ilk maçında Tokyo Görme Engelliler Futbol Takımı'nı Kahraman Kurbetoğlu'nun ilk yarıda attığı gollerle 2-0 mağlup etti.
Millilerin grubunda Tayland
, İngiltere
ve Arjantin
gibi zorlu takımlar yer alıyor. Kurallar gereği gruptan çıkmak için millilerin grubu 2'nci sırada tamamlaması gerekiyor. Diğer grupta ise İspanya
, Rusya
, Japonya ve Kolombiya
yer alıyor.
MİLLİ TAKIM DÜNYA GRAN-PRIX'İNE KATILACAK
Görme Engelliler B1 Futbol Milli Takımı, Honjo şehrinde yaptığı kamptan sonra Tokyo'da 16-24 Mart tarihleri arasında düzenlenecek ve 8 takımın yer alacağı Görme Engelliler Futbol Dünya Grand-Prix'ine katılmak üzere Tokyo'ya hareket edecek.
DHA, Tokyo, Futbol, Spor
Kaynak: DHA