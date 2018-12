Görme Engelli Gazi "Körleme" ile Satrançta Rakiplerini Mat Ediyor

03 Aralık 2018 Pazartesi 11:07



03 Aralık 2018 Pazartesi 11:07

ERGÜN HAKTANIYAN - Güneydoğu'da görev yaptığı sırada tuzaklamada kullanılan el bombasının infilak etmesi sonucu yaralanan, gözlerinin ve ellerini kaybeden uzman çavuş İbrahim Dal, hayata satrançla bağlandı.Van'ın Gevaş ilçesi kırsalında 1998 yılında el bombasının infilak etmesi sonucu yaralanan İbrahim Dal, gözlerini ve ellerini kaybetti. Tedavisinin ardından Dal, Ankara'da Türk Silahlı Kuvvetleri Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde aldığı eğitimle satrançla tanıştı.Ellerini kullanamadığı için taşlara dokunamayan Dal, tahtaya bakmadan, notasyonları kullanarak zihinden oynadığı "körleme" yönteminde kendini geliştirdi.Körleme yönteminde kendini geliştiren ve rakiplerini mat eden Dal, 2012 yılında milli takıma seçilme başarısı gösterdi.Kayseri Görme Engelliler Satranç Turnuvası'na katılmak için Adana'dan gelen İbrahim Dal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, el bombasının infilak etmesi sonucu yaralandığını, uzun yıllar GATA'da tedavi gördüğünü söyledi.Gözlerinin ve ellerinin yanı sıra işitme duyusunu da kısmen yitirdiğini anlatan Dal, şunları kaydetti:"Satranç benim için hayat. Satranç bir hakikattir. Örneğin bir piyonu amaçsızca verirseniz o oyunu kaybedebiliyorsunuz. Fakat bir amaç uğruna veziri verseniz, kazanabiliyorsunuz. O nedenle hayatta alınan her karar atılan her adım, muhakkak bir mantık içermeli. Satrancı zihnimden oynuyorum ve buna 'körleme satranç' deniyor. Görme yetisi olan kişiler de bu şekilde oynuyor. Görme engelliler dünya kupasında zihinden oynayan iki kişiden biriydim. Satrancı 2002'de öğrendim, 2008'de resmi bir turnuvaya katıldım, 2012'de mili takıma seçildim.""Engel başarılı olmak için bir sorun değil"İlk şampiyonluğunu 40 yaşında elde ettiğini dile getiren Dal, "Engel, başarılı olmak için bir sorun değil. Önemli olan azim ve inançtır. Bu azmi insan yakalarsa her türlü başarıyı elde eder." dedi.Dal, en büyük destekçisinin eşi Derya Dal olduğunu belirtti.Eşinin günlük hayatta bakımını üstlenmenin yanı sıra kendisini turnuvalara götürdüğünü kaydeden Dal, maçlarda da yanında oturarak destek verdiğini ifade etti.