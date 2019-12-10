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Görme engelli genç 35 kilometre pedal çevirdi

Bilecik'te görme engelli genç, bir arkadaşı ile tandem adlı iki kişilik bisiklet ile 35 kilometre pedal çevirdi.

10.12.2019 12:26 | Son Güncelleme: 10.12.2019 12:31Görme engelli genç 35 kilometre pedal çevirdi
'te görme engelli genç, bir arkadaşı ile tandem adlı iki kişilik bisiklet ile 35 kilometre pedal çevirdi.

Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği tarafından hazırlanan "Engelsiz Özgür Pedal" projesinde Bozüyük ilçesinden Bilecik'e ulaşım sağlandı. Bisiklet ile engellilerin bisikletle trafikte benimsenmesi ve fark edilmesi amacıyla düzenlenen proje kapsamında tandem bisiklete binen biri görme engelli iki kişi Bozüyük ve Bilecik arasındaki 35 kilometreye pedal çevirdi. İkiliye Bilecik'te Belediye Başkanı Semih Şahin, Başkan Yardımcısı Özgür Algın ve birim müdürleri karşıladı.

"Engelsiz yaşamı Bilecik'in her alanına ulaştıracağız"

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin, gerçekleştirilen projede yer alan kişi ve kurumlara teşekkür ederek, "Arkadaşlarımız güzel bir çalışma gerçekleştirdiler. Bilecik'te başlattığımız engelsiz yaşam projesinin ilki olacak ve bunun devamı da gelecek. Bunu genişleterek, tüm engelli grupları için yaparak, onları yaşamın içine dahil edeceğiz. İyi bir başlangıç oldu. Ben tekrar katkısı olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Şahin ayrıca çocuklar, eğitim ve özellikle engellilere yönelik bütün çalışmalarda imkanları ölçüsünde katkı vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

"Artık engelliler yaşamın her alanında olacak"

Görme engelli İsmail Özden, gerçekleştirilen proje ile artık engellilerin yaşamın her alanında olacağını belirterek, "Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğünde çalışıyorum. Yüzde 90 görme engelliyim. Bilecik Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Engelsiz Özgür Pedal Projesi kapsamında Bozüyük ilçesinden Bilecik'e bisikletle engelsiz özgür pedal çevireceğiz. 35 kilometrelik bir yolumuz var. Bütün engelleri kaldıracağız. Artık engelliler, sosyal hayata karışacak. Bisiklet üzerinde olacak, yapacak. Bizlere destek veren bütün kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Amacımız engelli bireylerin sosyal hayata katılması"

Yolculukta İsmail Özden'e eşlik eden Bilecik Belediyesi ve Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilcisi Hakan Yavuz, tandem bisikletinin engelli bireyler için vazgeçilmez bir araç olduğunu anlatarak, "Bugün İsmail arkadaşımla birlikte Bozüyük'ten Bilecik'e bisiklet sürdük. Amacımız engelli bireylerin sosyal hayata katılması. Trafikte bisikletin var olduğunu benimsetmek" dedi. - BİLECİK

Bilecik, Güncel

Kaynak: İHA

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