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Görme engelli genç hayallerine kavuşacak

Görme engelli genç hayallerine kavuşacakBURSA - En büyük hayali bağlama çalarak konser vermek olan görme engelli Mert Çölok'un hayali tesadüfen tanıştığı Belediye Başkanı Davut Aydın sayesinde gerçekleşecek.

13.08.2019 11:34
Görme engelli genç hayallerine kavuşacak
Görme engelli genç hayallerine kavuşacak
BURSA - En büyük hayali bağlama çalarak konser vermek olan görme engelli Mert Çölok'un hayali tesadüfen tanıştığı Belediye Başkanı Davut Aydın sayesinde gerçekleşecek.
Her cuma günü ilçeye bağlı köylerde vatandaşlar ile bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinleyen Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın görme engelli olan Mert Çölok'un en büyük hayalini gerçekleştirmesi için talimat verdi. Yenişehir'e bağlı tarihi Günece köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Aydın, burada sohbet ettiği görme engelli Mert Çölok'un bağlama ve türkü söylediği öğrendi. Bunun üzerine Aydın, Çölok'a Yenişehir'in Kurtuluşu ve Uluslararası Altın Biber festivalinde konser vermesi için teklifte bulundu. Teklif karşısında heyecanlanan ve şaşıran Mert'in mutluluğu köyde bulunan herkesi sevindirdi.
Mert Çölok, "Daha önce hiç konser vermedim. Çok heyecanlandım. Fakat önceden piyano çalarak konser verme fırsatım oldu. Bağlama ilk defa çalacağım için heyecanım artıyor. Belediye başkanımıza teşekküre diyorum. Allah işlerinde kolaylıklar versin" diye konuştu.
Görme engelli genç hayallerine kavuşacak

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Kaynak: İHA

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