Görme engelli hamza demir'in on parmağında on marifet

BAĞCILAR Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Görme Engelli Hamza Demir sanattan spora birçok yeteneğiyle dikkat çekiyor. Stand up ve tango yapan, bağlama çalan, su altına dalış yapan Demir, aynı zamanda atletizm, judo, halter sporlarıyla da yakından ilgileniyor.

Doğuştan yüzde 90 görme engelli olan 25 yaşındaki Hamza Demir, 18 yaşında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'yla tanıştı. Braille (Görme engelliler özel alfabesi) alfabesini öğrenerek eğitime başlayan Demir, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sosyoloji ve Atatürk Üniversitesi'nde de Reklamcılık okuyor.

DEMİR, ENGELİMİ ESPRİ HALİNE ÇEVİRİP FARKINDALIK YARATIYORUM

Görme Engelli Hamza Demir, tiyatro, atletizm, judo, halter, dalış, tango ve bağlama kurslarına katıldı. Kendini ifade etmek için stand up gösterilerine yöneldiğini söyleyen Demir, "Önce Engelliler Saray'ında arkadaşlarıma gösteriler yaptım. Şimdi İstanbul genelinde özel programlarda ve etkinliklerde sahne almaya başladım. Ayda birkaç kez Beşiktaş Kültür Merkezi'nde gösteri yapıyorum, görme engelli olduğumu duyan seyirciler başta önyargılı yaklaşıyor. Genellikle toplumun engele olan önyargısını espri haline çeviriyorum. İzleyenleri hem güldürüyor hem de farkındalık oluşturacak mesajlar veriyorum" dedi.

GÖRME ENGELİ HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ENGEL DEĞİLDİR

Marifetleriyle engelli arkadaşlarına örnek olan Demir, 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü nedeniyle kendisiyle aynı kaderi yaşayanlara şöyle seslendi: "Görme engeli hayallerimizi gerçekleştirmeye engel değildir. İnsan bir şeyi çok isterse onu rahatlıkla başarabilir. Bunu yaşadım ve gördüm. Öncelikle hayata sımsıkı sarıldım, azmettim ve çalıştım. Kendimi geliştirdikçe de başarı basamaklarını rahatlıkla çıktım. Kesinlikle yılmayın 'Başkaları yapabiliyorsa ben de yapabilirim' deyin. Böyle düşünürseniz başaracağınıza inanıyorum."