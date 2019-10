Görme engelli Hamza'nın on parmağında on marifet

Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı kursiyerlerinden Hamza Demir, görme engelli olmasına rağmen sanattan spora kadar birçok alandaki yeteneğiyle dikkat çekiyor.

Doğuştan yüzde 90 görme engelli olan 25 yaşındaki Hamza Demir'in hayatı, 18 yaşında Bağcılar Belediyesi Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı ile tanışmasıyla değişti. Braille alfabesini öğrenerek eğitime başlayan Demir, sırasıyla ortaokulu ve liseyi bitirdi. Şimdi ise açıktan İstanbul Üniversitesinde sosyoloji, Atatürk Üniversitesinde reklamcılık okuyor. Okudukça kendini geliştiren Demir, görme engelli olmasına rağmen spor ve sanata yönelerek yeteneklerini keşfetti. Tiyatro, atletizm, judo, halter, dalış, tango ve bağlama kurslarına katıldı. Demir'in en çok tanınmasına neden olan ise yaptığı stand up gösterileri oldu.

"HER GÖSTERİDE BİR TECRÜBE KAZANDIM"

Kendini ifade etmek için stand up'a yöneldiğini söyleyen Demir, "Önce Engelliler Sarayında arkadaşlarıma gösteriler yaptım. Her gösteride bir tecrübe kazandım ve şimdi artık İstanbul genelinde özel programlarda ve etkinliklerde sahne almaya başladım. Ayda birkaç kez Beşiktaş Kültür Merkezinde (BKM) gösterim var. Görme engelli olduğumu duyan seyirciler ön yargıyla izliyorlar. Ancak 10 dakika sonra açılıyorlar ve engelim olmadığını görüyorlar. Genellikle toplumun engele karşı olan ön yargısını espri haline çeviriyorum. Yanlışlıkları ve görmezden gelinenleri süsleyip konu ediniyorum. Çoğu kez kendimi 'ti'ye alıyorum ve engelim üzerinden espriler yapıyorum. İzleyenleri hem güldürüyor hem de farkındalık oluşturacak mesajlar veriyorum" dedi.

"GÖRME ENGELİ HAYALLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRMEYE ENGEL DEĞİLDİR"

Engelli arkadaşlarına örnek olan Demir, 15 Ekim Dünya Görme Engelliler Günü nedeniyle kendisiyle aynı kaderi yaşayanlara şöyle seslendi:

"Görme engeli hayallerimizi gerçekleştirmeye engel değildir. İnsan bir şeyi çok isterse onu rahatlıkla başarabilir. Bunu yaşadım ve gördüm. Öncelikle hayata sımsıkı sarıldım, azmettim ve çalıştım. Kendimi geliştirdikçe de başarı basamaklarını rahatlıkla çıktım. Kesinlikle yılmayın 'Başkaları yapabiliyorsa ben de yapabilirim' deyin. Böyle düşünürseniz başaracağınıza inanıyorum."

