Görme engelli hukukçu, 53 yaşında avukatlık stajına başladı

ANKARA'da 26 yıl önce hukuk fakültesinden mezun olan görme engelli Ercan Yıldız (53), avukat olmak için kendisi gibi görme engelli bir avukatın yanında staj eğitimine başladı.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1993 yılında mezun olan evli ve 2 çocuk babası görme engelli Ercan Yıldız, okulu bitirdikten sonra maddi sıkıntılar nedeniyle iş hayatına atıldı. 17 yıl boyunca Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın hukuk müşavirliğinde raportör olarak çalışan Yıldız, bir süre önce emekli oldu. Ercan Yıldız, emekli olduktan sonra avukatlık yapabilmek için kendisi gibi görme engelli olan avukat Osman Sezer'in (56) yanında staj eğitimine başladı.

'GÖRME ENGELİM, BUNA ENGEL DEĞİL'

Üniversite okuduğu dönemde ders çalışmanın zor olduğunu belirten Yıldız, "Kitapları kasetlere okutup, onları dinleyerek çalışıyorduk. Şimdi artık bilgisayar kullanıyorum. Bilgisayarlarda konuşan sesli programlar var. Bu programlar sayesinde dinleyerek çalışabiliyorum. Biz engelliler olarak sadece fırsat istiyoruz. Stajımı tamamlayıp avukat olmayı çok istiyorum. Bir insanın isterse her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Görme engelli olmam buna engel değil. Bunu da başarıp davalarıma bir an önce girmek için sabırsızlanıyorum. Siz fırsatı insanlara verirseniz ve biraz da destek olursanız bizim için aşılamayacak yol yok" dedi.

'BÜRO AÇACAĞIM GÜNÜ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'

1975 yılında mahallede çelik çomak oynarken iki gözünü de kaybettiğini anlatan Ercan Yıldız, engellerin hiçbir zaman kendisini yıldırmadığını belirterek, "İnsan isterse her şey oluyor. Ben büro açacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum. Çalışmak istiyorum. Ben de insanlığa bir katkı sağlamak istiyorum. Devlet beni 15 sene okuttu. Bana imkan tanıdı. Emeklerimin heba olmasını istemiyorum" diye konuştu.

'BABAM AZMİNİ 53 YAŞINDA STAJ YAPARAK GÖSTERDİ'

Ercan Yıldız'ın kızı İklim Eylül Yıldız (16), babasıyla gurur duyduğunu belirterek, "Babam stajını tamamlayıp avukat olamadı ama şimdi 53 yaşında olmasına rağmen staj yapıyor. Kendisi çok azimli ve kararlı bir insandır. Bu azmini de bize 53 yaşında staj yaparak göstermiş oldu. Ben ailemi çok seviyorum onların da bize engel olduğunu düşünmüyorum. Çok şanslıyım bu konuda. Çünkü çok iyi bir ailem var" dedi.



Kaynak: DHA