Görme engelli İlayda'nın hayatı yüzme ile değişti

Yüzde 95 engeli bulunan İlayda, "Yüzme ile hayatım değişti. Benim gibi engelli arkadaşlarıma tavsiyem; "Pes etmesinler ve hayata tutunsunlar" diyerek herkese örnek oldu.

Sarıyer Belediyesi sayesinde sporla tanışıp, büyük başarılar elde eden yüzde 95 görme engelli olan İlayda Afra Yurtsuz hedeflerine adım adım ilerliyor. Daha önce hiçbir spor dalıyla ilgilenmemiş olan İlayda, beden eğitimi öğretmeni sayesinde Sarıyer Belediyesi Havuzda Kano Yarışları'na katıldı.Başta sıradan bir yarış olarak gördüğü etkinlikte hayatının değişeceğinden habersizdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in hayatına dokunduğu 18 yaşındaki İlayda, SARFİT Spor Tesisleri'nde kendisine sunulan havuz ve antrenör desteğiyle hayallerine yön verdi. 5 ay aldığı eğitimden sonra Türkiye şampiyonasına giren genç kız, birincilik alarak başarısını gösterdi.Zaman zaman karşılaştığı olumsuzluklar karşısında pes etmeyen İlayda, 40'a yakın madalya kazanarak ailesinin ve tüm Sarıyerlilerin göğsünü kabarttı. İlayda şimdi ise Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor.

HAYATIM DEĞİŞTİ

8 yaşından sonra görme engelinin öğretmeni tarafından fark edildiğini söyleyen İlayda yaşamını şöyle özetliyor; "Bundan önce spor hayatım yoktu. 3 yıldır yüzüyorum. Suyu çok seviyorum. İlkokulda tahtayı görememenle başladı her şey. Bu durumdan dolayı özgüvensiz, içime kapanık bir çocuktum. Ta ki Sarıyer Belediyesi'nin kano yarışlarına katılana kadar. Bu yarışmaya beden eğitimi hocam sayesinde katıldım. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç beni gördü ve antrenör ile havuz imkanı sundu. Başta sadece yüzme olarak düşündüm ama 5 ay sonra hayatım değişti. Tam bir yüzücü fiziğine sahip oldum. Milli takım kampına seçildim ve oraya gittim.Bir sakatlık geçirdim ve menüsküs ameliyatı oldum. 2 ay ara verdikten sonra Türkiye şampiyonasına katılarak, dereceler aldım. Kamplara katıldım. Amsterdam'a gittim ve bir sürü yer gördüm. Daha alacağım çok madalya var."

İLAYDA'DAN TAVSİYE; PES ETMEYİN

Başarısıyla ve azmiyle engelini unuttuğunu söyleyen İlayda Afra, engel diye bir şeyin olmadığını söyleyerek şöyle bir mesaj verdi; "Benim gibi engelli arkadaşlarıma tavsiyem; pes etmesinler. Hayata tutunup, şampiyon olsunlar. Ben engelimin olmadığını yaptığım sporla fark ettim. İstediğiniz sanat, spor dallarına yönelerek hayallerinizi gerçekleştirin."