Görme Engelli Kardeşler, Başarıya Kulaç Atıyor

15 Kasım 2018 Perşembe 12:15



15 Kasım 2018 Perşembe 12:15

FERİDE PELİN İNAL - Gaziantep'te ortaokuldayken bir proje kapsamında yüzmeye başlayan görme engelli milli sporcu Mustafa Aslan ile onu örnek alarak bu sporu yapan görme engelli kardeşi Ahmet Aslan, başarılarıyla dikkati çekiyor.Doğuştan görme engelli olan 19 yaşındaki milli sporcu Mustafa Aslan, havuzda adeta yeniden doğarak şampiyonlukların abonesi oldu.Yaşam enerjisi ve azmiyle 17 yaşındaki kardeşi Ahmet'e de örnek olan Mustafa, 5 yıl önce onun da yüzmeyle tanışmasını sağladı.Aralarında Türkiye birinciliklerinin de bulunduğu 60'a yakın dereceye imza atan milli yüzücü Mustafa ile kazandığı Türkiye birinciliklerinin ardından milli takıma giren kardeşi Ahmet, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na da katılarak şampiyonluk sevinci yaşamak istiyor.Lise öğrencisi olan Ahmet Aslan, hem derslerini hem de haftanın 6 günü sürdürdüğü antrenmanlarını aksatmıyor.Milli sporcu Ahmet Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 5 yıl önce GAP Görme Engelliler Ortaokulunda yüzmeye başladığını belirtti.Yüzmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getiren Ahmet, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Yüzmek kadar güzel bir şey yok. 2014 yılında yarışmalara girmeye başladım. İlk yarışımda ikinci oldum." dedi."Ağabeyim benim idolüm"Kendisi gibi görme engelli olan ağabeyi sayesinde yüzmeyi öğrendiğini anlatan milli sporcu, şöyle konuştu:"Ağabeyim benim idolüm. Kendisini örnek alıyorum. Oda benim gibi görme engelli. Yüzmeye giderken beni de yanında götürürdü. Onun sayesinde yüzmeye ilgi duydum. İlk başta yüzmem zor oluyordu ama alıştık. 4 yıldır abimle beraber antrenman yapıyoruz. 100 metre kelebek ve 100 metre serbestte 7 Türkiye şampiyonluğu elde ettim. Almanya ve Hollanda'daki turnuvalarda yarıştım ama derece alamadım. Dünya ve Avrupa şampiyonlukları elde etmek için var gücümle çalışıyorum. Bundan sonraki ilk hedefim 2019 yılında Malezya'da düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda dereceye girmek, ardından da 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na gitmek. Burada da derece elde edip ülkemi gururlandırmak istiyorum."Ahmet, başta ailesi olmak üzere çevresindeki herkesten destek aldığına dikkati çekerek, "Yarışlar kötü gittiğinde bırakmak istediğim zamanlar oldu. Ama ailem beni vazgeçmemem yönünde telkin etti. Arkadaşlarım, öğretmenlerim herkes bana elinden gelen desteği veriyor." ifadelerini kullandı.Mustafa Aslan: "Birbirimize destek olduk"Ağabey Mustafa Aslan da Ahmet'in içine kapanık olduğunu, yüzme sayesinde sosyalleştiğini belirtti.Kardeşiyle beraber yüzmenin kendisine çok şey kattığını ifade eden Mustafa, "Beraber yüzdüğümüz için hatalarımızı söylüyoruz, uyarıyoruz. Kendimizi daha iyi hissediyoruz. Ahmet ben olmadığım zaman antrenmanlarda kendisini kötü hissediyor. Bana çok alıştı. Yüzme sayesinde evden çıktı." dedi.Hedeflerinin spor yöneticiliği olduğunu belirten Mustafa, engelliler için kulüp kurmayı istediklerini anlattı.Mustafa Aslan, kardeşiyle yüzmenin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirerek şunları kaydetti:"Aramızda 2 yaş olmasına rağmen birbirimize dayanarak büyüdük, açıklarımızı kapattık. Engelimizden dolayı da birbirimize destek olduk. Ahmet ödül aldığında çok mutlu oluyor. Onun mutluluğu bana da yansıyor. 'Ben dünya şampiyonasına gideceğim.' diyor. İkimiz gidersek çok güzel olur. Ben dereceler almasını çok istiyorum. Her yarışmadan sonra istişare yapıyoruz. Üzüldüğünde kızıyorum."