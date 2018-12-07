Görme Engelli Kursiyerler Sertifikalarını Aldı

Şanlıurfa
'nın Siverek
ilçesinde görme engellilere yönelik açılan bilgisayar kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler, sertifikalarını aldı.
Siverek Engelliler Derneği ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi
tarafından açılan ve 2 ay süren kursu başarıyla tamamlayan 6 kursiyere sertifikaları verildi.
Dernek binasında düzenlenen törenle sertifikalar İlçe Müftüsü Mahmut Yıldızbaş tarafından dağıtıldı.
Yıldızbaş, görme engellilerin topluma kazandırılması konusunda önemli adımlar atıldığını belirterek, sertifika alan kursiyerleri tebrik etti.
Dernek Başkanı Feridun Şenateş ise engellilere yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.
Şanlıurfa,Siverek
07 Aralık 2018 Cuma 15:27