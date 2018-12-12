Görme Engelli Memur, Ayın Örnek Okuru Seçildi

Manavgat
Mal Müdürlüğünde çalışan Turgay Zengin, İlçe Halk Kütüphanesi tarafından düzenlenen Örnek Okur Projesi kapsamında "ekim ayının örnek okuru" seçildi.
Geçen yıl aralık ayından bu yana devam eden proje kapsamında kasım ve ekim aylarının örnek okurları Mal Müdürlüğü personelinden seçildi. Mal Müdürlüğü şefi Hasan Garip kasım ayı, memur Turgay Zengin ise ekim ayının örnek okuru seçildi.
Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit
, örnek okur seçilen Hasan Garip ve Turgay Zengin ile Manavgat İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Hidayet Oktay'ı makamında kabul etti.
Kaymakam Yiğit, okumanın önemine vurgu yaparak, görme engelli Turgay Zengin'in örnek okur seçilmesinin çok önemli olduğunu belirtti. Yiğit, "Okumanın yeri, yaşı ve engeli olmadığını herkese gösterdiğin için tebrik ediyorum" dedi. Yiğit, Garip ve Zengin'e örnek okul belgesi ile çeşitli kitaplar hediye etti.
Zengin, çocukluğunda geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle gözlerinde yüzde 90 görme kaybı olduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Eğitimimi bitirmek için ders kitaplarımı eşim okudu ben not aldım. Sonra kültürel ve edebi kitapları okumasını istedim. Böylece hem eşim kitap okumuş oldu hem de görmeyen gözlerimin yerini kulaklarım aldı. Kulaklarımla dünyanın her yerine seyahat edebiliyorum. Daha sonra oğluma kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için onun yaş gurubundaki kitapları alıp 'Oğlum bu kitabı ben merak ediyorum benim için okur musun?' diyerek oğlumu kitapların büyülü dünyasına sokmayı düşündüm ve bunu da gerçekleştirdiğimi sanıyorum. Kitaplar sayesinde farklı dünyaları duygularımla tanıyorum, görüyorum. Herkese mutlaka kitap okumasını tavsiye ediyorum."
Manavgat
12 Aralık 2018 Çarşamba 17:59