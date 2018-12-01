Görme Engelli Milli Halterci, Dünya Şampiyonluğunu Hedefliyor

01 Aralık 2018 Cumartesi 11:45



01 Aralık 2018 Cumartesi 11:45

Sivas'ta yaşayan ve kamuda taşeron işçi olarak çalışan görme engelli sporcu Burak Aydın (28), Mısır'da düzenlenen Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda "powerlifting" ve "bench press" kategorilerinde dünya ikincisi oldu.Doğuştan geçirdiği bir hastalık sonucu görme engelli olan Burak Aydın, 2 yıldır Sivas Engelliler Spor Kulübü'nde halter ile uğraşıyor. Aydın, 10-18 Kasım tarihlerinde Mısır'da düzenlenen ve 10 ülkeden yaklaşık 90 sporcunun katıldığı Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'na katıldı. Aydın, "powerlifting" "bench press" kategorilerinde dünya ikinciliği elde ederek ülkesine 2 gümüş madalya kazandırdı. Aydın, bir sonraki dünya şampiyonasında ise altın madalyayı hedefliyor.Katıldığı şampiyona hakkında bilgi veren Burak Aydın, "2 senedir Sivas Engelliler Spor Kulübü'nde spor yapmaktayım. Allah nasip etti Dünya Şampiyonası yaşadık. Hem Sivasımızı hem de ülkemizi Mısır'ın Luksor kentinde temsil ederek ikinci oldum. İnşallah hedefim birincilik. Antrenörüm Semih Ceylan'a da teşekkür ediyorum. 10 ülkeden 90 sporcu katıldı. Ben +125 kiloda yarıştım. 3 kategori vardı ben "powerlifting" ve "bench press" kategorilerinde ikinci oldum. Bundan sonraki hedefim inşallah Türkiyemizi ve Sivasımızı en iyi şekilde temsil ederek şampiyon olmak. Görme engelim doğuştan bir hastalık sonucu oluştu. Hastalığım yavaş yavaş ilerliyor. B3 kategorisinde ülkemizi temsil ettim" ifadelerini kullandı.Sivas Engelliler Spor Kulübü Başkanı Nilüfer Avcı ise sporcunun dünya ikincisi olmasından dolayı mutlu olduklarını belirterek, "Hem ülkemizi, hem ilimizi temsil etti. Güzel bir dereceyle de geldi. Mısır'ın Luksor kentinde yapılan şampiyonadan 2 madalya alarak döndü. Sporcumun bu derecesine çok sevindik. Hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Sporcumu da tebrik ediyorum. Bundan sonraki aşamada daha çok milli sporcu çıkarmak, daha çok görme engelli çocukları spora, eğitime teşvik etmek istiyoruz. Ara vermeden devam edeceğiz çalışmalarımıza" şeklinde konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Şampiyonadan görüntüler-Sporcunun görüntüsü ve konuşmaları-Kulüp başkanının açıklaması- Sivas