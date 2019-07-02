02.07.2019 16:50
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Görme engelli milli judocular Ankara'da kamp yapacak

Görme engelli milli judocular Ankara

Görme Engelliler Judo Milli Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 15-23 Temmuz tarihlerinde Ankara'da kamp yapacak.

Görme Engelliler Judo Milli Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 15-23 Temmuz tarihlerinde Ankara 'da kamp yapacak.
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonundan (TGESF) yapılan açıklamasına göre, hazırlık kampında 20 sporcu yer alacak.
Milli takımın hazırlık kampına davet edilen sporcular şöyle:
Ecem Taşkın, Cahide Eke, Zeynep Çelik Aydın , Duygu Çete Artar, Raziye Uluçam, Mesme Taşbağ, Recep Çiftci, Kadir Yıldırım, Hidayet Sevinç, Şaban Mert Dolar, Sabri Yur, Gökhan Biçer, Onur Taştan, Fatma Toprak, Mürvet Kaya, Merve Türk, Ebru Atabay, Hasan Furkan Bilici, Samet Serçeli, Oğuzhan Ayık.
Kaynak: AA
Ankara , Spor

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