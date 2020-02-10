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Görme engelli milli judoculardan Almanya'da 6 madalya

Görme Engelliler Milli Judo Takımı, Uluslararası Almanya Açık Judo Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.

10.02.2020 16:18 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:18Görme engelli milli judoculardan Almanya'da 6 madalya
Görme Engelliler Milli Judo Takımı, Uluslararası Açık Judo Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş, 3 bronz madalya kazandı.
Türkiye Görme Engelliler Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Almanya'nın Heidelberg kentinde düzenlenen Uluslararası Almanya Açık Judo Şampiyonası'nda 7 milli sporcu mücadele etti.
Organizasyonda millilerden 66 kiloda Recep Çiftçi ve 57 kiloda da Zeynep Çelik şampiyon olarak altın madalya kazandı. 70 kiloda Raziye Uluçam gümüş, 48 kiloda Ecem Taşın, 63 kiloda Duygu Çete Artar, +100 kiloda Onur Taştan bronz madalya aldı.
Ayrıca milli sporcu Zeynep Çelik, şampiyonanın en teknik sporcusu seçildi.

Almanya, Spor

Kaynak: AA

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