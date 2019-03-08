Görme Engelli Milli Satranççı Son Yolculuğuna Uğurlandı

İstanbul
'da evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden görme engelli milli satranççı Emre Ev, memleketi Konya
'da toprağa verildi.
Yakınları tarafından morgdan alınan Emre'nin cenazesi, merkez Selçuklu
ilçesi Binkonutlar Mahallesi'ndeki Süleyman Çelebi
Camisi'ne getirildi. Burada Emre Ev'in yakınları taziyeleri kabul etti.
Milli sporcu Emre'nin naaşı, cuma namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Yazır
Mahalle Mezarlığı'na defnedildi.
Cenaze törenine Emre Ev'in arkadaşlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. Boğaziçi Üniversitesi
'nde okuyan 28 yaşındaki görme engelli milli satranç sporcusu Emre Ev, dün İstanbul'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.
Kalp Krizi, İstanbul, Güncel
Kaynak: AA