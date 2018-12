Görme Engelli Müzik Öğretmeni Engellilere Ders Veriyor

07 Aralık 2018 Cuma 11:43



07 Aralık 2018 Cuma 11:43

OĞUZHAN DEMİRAY - Aksaray 'da görme engelli müzik öğretmeni Cuma Ali Sinankılı, Down sendromlu öğrencilere saz kursu veriyor.Doğuştan görme engelli olan ve gittiği görme engelliler okulunda öğretmeni sayesinde müziğe yönelerek hayata tutunan Sinankılı, müzik tutkusunu öğretmenlikle taçlandırdı.Müziğin kendisine sabretmeyi, birkaç işi aynı anda yapabilme, problem çözebilme ve üretken olma gibi birçok özellik kazandırdığına inanan Sinankılı, çevresindeki engellilere umut olmak için de gayret gösteriyor."Amacımız etkinliklere katılmalarını sağlamak"Aksaray Engelli Anneleri Derneği ve Halk Eğitim Merkezi iş birliğinde Down sendromlulara yönelik açılan kursta gönüllü öğretmenlik yapan Sinankılı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, engellilerin farklı etkinliklere katılarak hayata tutunmalarına katkı sağlamayı amaçladıklarını söyledi.Her engellinin kendisi gibi içinde yaşadığı topluma faydalı bireyler olmasını istediğini belirten Sinankılı, şöyle devam etti:"Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, Engelli Anneleri Derneğimiz ile açtığımız bu kursu 4 haftadır devam ettiriyoruz. İlk hafta mızrap vuruşlarını öğrendiler. Şu anda da notaları öğretiyoruz. Gayet başarılı öğrenciler. Azimliler, çok seviyorlar bu işi. Önemli olan da bu zaten. Bir etkinlik yapmaları ve yaptıkları etkinliklerden kendilerinin de mutlu olmaları bizim için çok önemli. Öncelikli amacımız bu. Bunun için de şu ana kadar önemli mesafe aldık.""Zayıflık değildir, sadece farklılıktır"Sinankılı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü 'nde, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye 'de de birçok etkinliğin gerçekleştirildiğini, bunun da engellilerin sorunları konusunda bir farkındalık oluşturduğunu anlattı.Toplumun, bu tür etkinliklere ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini vurgulayan Sinankılı, sözlerini şöyle sürdürdü:"Engelli kardeşlerimiz bu tür etkinliklerde görev alıyorlar. Yıl boyunca yapılan bu aktivitelere toplum olarak duyarlı olalım. Engellilerin neler başarabildiklerini görelim. Engellilerin de bu toplumun bireyi olduğunun farkında olalım. Engel bir yokluk, yoksunluk veya zayıflık değildir, sadece farklılıktır. İnsanımızın bunu bilmesini, yüreğinde hissetmesini istiyoruz. Herkesin engelli adayı olduğunu, bu durumun herkesin başına gelebileceğini bilmemiz lazım.""Çok güzel bir birliktelik oluşturduk"Engelli Anneleri Derneği Başkanı Gülay Öztürk ise el ele verildiğinde birçok sorunun aşılabileceğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"Burada, hocalarımız, aileler ve engelli çocuklarımızla çok güzel bir birliktelik oluşturduk. Cuma Ali hocama teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızla yakından ilgileniyor. Kendisi de görme engelli. Yakın ilgisi ve içten yaklaşımı ile çocuklarımızı çok daha iyi tanıyıp yönlendirdiğine inanıyorum. Verimli sonuçlar alıyoruz. Çocuklarımız da çok gayret ediyor. Bu emeklerin karşılığını da mayıs ayında düzenleyeceğimiz etkinliklerde görmeyi arzu ediyoruz."Kursa katılan öğrencilerden Mesut Yılmaz Çakır da mutluluğunu dile getirerek, "Her cumartesi ve pazar kursa geliyorum. Hocamla tanıştık ve memnun kaldık. Hocam bize müzik öğretiyor. Allah razı olsun." diye konuştu.