Görme Engelli Öğrencisi İçin "Dokunsal Materyaller" Geliştirdi

Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun, görme engelli öğrencisi için dokunsal harita ve çeşitli materyaller geliştirdi. Manisa 'nın Yunusemre ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen sergiyle Şehit Fatih Kalu Kız İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu coğrafya öğretmeni Sözer Vurgun tarafından görme engelli öğrencisi için geliştirdiği dokunsal harita ve çeşitli materyaller tanıtıldı.Vurgun, sergide yaptığı tanıtımda, projesini görme engelli bir öğrencisi için geliştirdiğini ve onunla birlikte uygulamasını yaptığını söyledi.Görme engelli bireylerin bilgi edinmelerini kolaylaştıracak ürünlerin tasarlanması ve yaygınlaştırılması gerektiğini belirten Vurgun, şunları kaydetti:"Herkes için fırsat eşitliği, bağımsızlık ve özgürlük ilkesinin, coğrafya eğitiminde ve coğrafi ürün tasarımında da dikkate alınması gerektiği inancıyla dünya genelinde kullanılabilir yeni bir eğitim materyali geliştirdik. Gönüllü öğrenciler ve gönüllü bireylerden oluşan bir ekip bütün bu dokunsal eğitim materyallerinin masraflarını karşılıyor. Eğitim materyallerinde her unsur farklı bir doku ile ifade ediliyor. Örneğin Türkiye 'nin coğrafi bölgelerini gösteren haritada her bir bölge ayrı dokudaki bir kumaşla farklı renklerde ve kabartma olarak gösteriliyor ya da dünya iklim haritasında her iklim bölgesi farklı bir doku ile gösterilirken haritanın lejant kısmında dokuların karşılığı açıklanmaktadır. Dokunsal eğitim materyallerinin farklı alanlara uygulanması ile görme engelliler için 100'den farklı başlıkta Türkiye ve Dünya haritaları, model küreler, 16 değişik dokunsal zeka oyunu, görme engelli çocuklar için dokunsal hikaye kitapları, dil öğrenme kartları, tarih-coğrafya ve biyoloji atlasları, matematik, kimya fen dersi materyalleri gibi yüzlerce ürün dünyada ilk kez tasarlanıp yapılmış oldu."Sergiyi, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Sayın İsmail Çetin ile Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcısı Bilal Demir de gezdi.