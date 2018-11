Görme Engelli Öğretmen Öğrencilerine Işık Oluyor

23 Kasım 2018 Cuma 14:02



AHMET SERTAN USUL - Doğuştan görme engelli tarih öğretmeni Ceyhun Demir, öğretmenlik mesleğine duyduğu sevda ile engelini aşarak, öğrencilerine her zorluğun üstesinden gelebileceklerini gösteren bir ışık oluyor.Ankara Batıkent Lisesinde 8 yıldır tarih öğretmenliği yapan doğuştan görme engelli Demir, öğretmenlik mesleğine duyduğu sevda ile engelini aştığını belirterek, öğrencilerine isterlerse ve çalışırlarsa her zorluğun üstesinden gelebileceklerini göstermek istediğini söyledi.Demir, bir öğretmenin kalbinde her zaman sevgi taşıması ve gençleri anlamak için empati yapması gerektiğini ifade ederek, öğrencilerinin bilgiyi keyifle öğrenmelerini sağlamak için dersi anlatırken farklı yöntemler kullandığını dile getirdi.Zaman zaman dersi müzik ve tiyatrodan faydalanarak anlattığını belirten Demir, "Öğrencilerimle bir WhatsApp grubu kurdum. Tarih dersini onlara müzikle anlattım. Tarihi şarkıya dönüştürdüm ve çocuklara bu şekilde ders anlattım." dedi."Motivasyonumun temeli öğrencilerimin mutluluğu"Demir, engeli sebebiyle mesleğe başladığı ilk yıllarda bazı çekinceleri olduğunu dile getirerek, "Hababam Sınıfı'nda yaşlı, görmeyen bir öğretmen vardı. 'Mahmut Hocam sıraları tek tek elledim ama öğrenciler yok.' derdi. 'Acaba ben de sıraları tek tek ellediğimde öğrenciler olmayacak mı?' diye düşünürdüm ama öğrencilerim her zaman sıralarında oturdular." ifadelerini kullandı.Okula uyum sürecinde tüm öğretmenlerden destek gördüğünü belirten Demir, öğrencileriyle de birçok sosyal etkinlik düzenlediğini ve kuvvetli bir iletişim kurduklarını kaydetti.Demir, bir öğretmenin, öğrencileri için harcadığı emeğinin karşılığını hemen görebilmesinin mümkün olmadığına işaret ederek, "Geçen bir öğrencimle karşılaştım. İnşaat mühendisliğini bitiriyor. Gözünde geleceğe dair pırıl pırıl bir ışık gördüm. O an doğru yolda olduğumu hissettim. Eğitimde hiçbir zaman direkt geri bildirim alamazsınız. Bazı şeyler 5 yıl sonra ortaya çıkar. Belki çocuk şu an sizi anlamaz ama aradan yıllar geçtiğinde gayet iyi anlayacaktır. Benim öğretmenlik mesleğini icra etmemin ve motivasyonumun en temel nedeni öğrencilerimin mutluluğunu, geleceğe güvenle baktıklarını, toplumda bir statü elde ettiklerini görmek. Bunlar benim için çok değerli." değerlendirmesinde bulundu."Öğrencilerim hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını anlıyor"Ceyhun Demir, "tandem" olarak bilinen iki kişilik bisikletlerle spor yaptığını ve gezilere katıldığını dile getirerek, öğrencilerine de çok yönlü olmaları, sosyalleşmeleri, ruhsal ve bedensel gelişimleri için spor yapmaları tavsiyelerinde bulunduğunu söyledi.Öğrencilerine, isterler ve çalışırlarsa her türlü zorluğu aşabileceklerini gösterdiğini vurgulayan Demir, "Öğrencilerim beni görerek, engelli birinin de toplumda yer edinebileceğinin farkına varıyor. Ayrıca hayatta hiçbir şeyin imkansız olmadığını, azmetmeleri, çalışmaları gerektiğini anlıyor. Belki de hayata tutunmanın formülünü öğrendiler." ifadelerini kullandı."Hem tarih dersini hem de hayatı öğrendik"9'uncu sınıf öğrencisi Nilsu Çördükçü, öğretmenlerini çok sevdiklerini belirterek, "Ceyhun öğretmen bize her konuda yardımcı oluyor. Sadece dersi değil hayatı da öğrenmemize yardımcı oluyor. Her türlü sosyal etkiliğe katılmamız için bize destek oluyor. Derste sıkıldığımızda bize şarkılar bile söylüyor. " dedi.Çördükçü, Ceyhun öğretmenin engeline rağmen başardıklarını gördüklerinde, karşılaştıkları zorlukları aşmak için motive olduklarını söyledi.10'uncu sınıf öğrencisi Enes Ferman İnce de Demir'in derslerinin çok keyifli ve zevkli geçtiğini dile getirerek, "Dersleri etkinlikler ve şarkılar eşliğinde işliyoruz. Ceyhun öğretmen bazen şarkı söyleyerek bize ders anlatıyor." diye konuştu.