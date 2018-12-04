04 Aralık 2018, 10:27
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Görme Engelli Öğretmenden Farkındalık Etkinliği

Görme Engelli Öğretmenden Farkındalık Etkinliği

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir ilkokulda görevli görme engelli rehberlik öğretmeni, farkındalık için etkinlik düzenledi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesindeki bir ilkokulda görevli görme engelli rehberlik öğretmeni, farkındalık için etkinlik düzenledi.

Sarıgöl Mimar Sinan İlkokulunda görevli öğretmen Süleyman Boztepe, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde farkındalık yaratmak için öğrencileriyle kent meydanında buluştu.

Öğrencilere görme engellilerin kullandığı beyaz bastonun kullanımıyla ilgili bilgi veren Boztepe, "Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık etkinliği yaptık. Amacımız biz görme engellilerin zorluklarını gören gözlere de yansıtmaktı." dedi.

Etkinlik kapsamında, Kaymakam Çetin Kılınç ve Belediye Başkanı Necati Selçuk da gözleri bağlı halde engelliler için ayrılan yolda yürüdü. Manisa,Sarıgöl
04 Aralık 2018 Salı 10:27