Görme engelli sporcu, koruyucu ailesinin desteğiyle şampiyonluğa uzandı (1)

Koruyucu aile yanında yetişen ve atletizmde dünya şampiyonlukları bulunan 16 yaşındaki görme engelli sporcu Havva Elmalı, kasımda Dubai'de düzenlenecek Dünya Paralimpik Şampiyonasında, Türk bayrağını göndere çektirmeyi hedefliyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca koruma altına alınan ve dört yaşında koruyucu aile yanına yerleştirilen 16 yaşındaki görme engelli sporcu Havva Elmalı, atletizmdeki başarılarıyla adından söz ettiriyor.

Genç sporcu Elmalı, 1-4 Ağustos'ta Uluslararası Paralimpik Komite (IPC) tarafından İsviçre'de düzenlenen IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonası'nda, T11 kategorisi 800 metre yarışında 2.44'lük, 1500 metre yarışında 5.29'luk derecesiyle iki altın madalyanın sahibi oldu, 400 metrede ise dünya ikinciliği kazandı.

Görme engelli sporcu Elmalı, AA muhabirine, dünya şampiyonluğuna giden başarı hikayesini anlattı.

Ailesinin ve antrenörünün başarılı olmasında büyük payı bulunduğunu dile getiren Elmalı, çok çalıştıklarını, emeklerinin karşılığını almayı istediklerini söyledi.

Elmalı, "İsviçre'deki IPC Para Atletizm Gençler Dünya Şampiyonasında U17'de rekor kırdım. Görme engellilerde üç madalyayla dönen ilk ben oldum. Yurt dışında ülkemizi temsil etmek, İstiklal Marşını okutmak çok güzel bir duygu." diye konuştu.

Bu yıl kasımda Dubai'de düzenlenecek Dünya Paralimpik Şampiyonasına hazırlandıklarını ifade eden Elmalı, burada kendinden yaşça büyüklerle yarışacağını aktardı.

Elmalı, Dubai'de ilk 5'e girmesi durumunda Tokyo 2020 Paralimpik Oyunlarına katılmaya hak kazanacağını ve iyi bir derece almayı hedeflediğini belirtti.

Bunun ardından 2024 Paris Paralimpik Olimpiyatları için çalışacağını anlatan Elmalı, Çinli sporcunun 1500 metredeki 4.38'lik dünya rekorunu geçerek olimpiyatları kazanmak istediğini dile getirdi.

Havva Elmalı, "Dubai ve Tokyo için çok çalışıyoruz. Burada iyi bir derece yakalayıp ilk üçe girersek güzel olur." dedi.

"Hedefim engelli çocuklar için bir kolej açmak"

Elmalı, okul ile antrenmanı yürütmenin zor olduğunu, sporu çok severek yaptığını kaydetti.

Eryaman'daki Şehit Ertan Akgül Anadolu Lisesinde okuduğunu, özel okulların kendi durumunda olanlar için kontenjanları olduğunu ancak buna rağmen kaydını yaptırmadığını söyledi. Elmalı, "Gittiğim okulda hem hocalarım hem de arkadaşlarım bana karşı çok iyiler bana her zaman destek oluyorlar. Eğer iyi bir yerlere gelirsem hedefim engelli çocuklar için bir kolej açmak." ifadesini kullandı.

"Ailelere örnek olduk"

Anne Selma Engin de yıllar önce bir çocuk yuvasında gönüllü olarak çalıştığı sırada Havva Elmalı ile tanıştığını dile getirdi.

O dönem sadece hafta sonları tedavisine destek olmak için eve getirdikleri Elmalı'yla birbirlerine çok alıştıklarını anlatan Engin, dört yaşındayken ona koruyucu ailelik yapmaya karar verdiklerini söyledi.

Elmalı ile o gün bu gündür hiç ayrılmadıklarını ifade eden Engin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir gün haberlerde görme engelli bir çocuğun dünya şampiyonu olduğunu gördüm. O gün bir şey yapmam gerektiğini anladım. Bundan 3 yıl önce Havva spora başladı. Başladıktan 3 ay sonra yarışma vardı orada birinci oldu. Bu durum da bizi motive etti. Emeklerimizin karşılığını aldık. Havva'nın kendine öz güveni geldi, engelli çocuklara da örnek oldu. Biz de ailelere örnek olduk."

Ailelere koruyucu aile olma tavsiyesinde bulunan Engin, bir hayata dokunmanın ve topluma bir insan kazandırmanın çok güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Engin, "Biz ailecek Havva'nın her zaman yanındayız. Onun koyduğu hedeflere ailecek desteğiz. Biz onu çok seviyoruz. O bizim bir parçamız. İnşallah Allah gönlüne göre verir, güzel başarılar elde eder." dedi.

Kaynak: AA