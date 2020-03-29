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Görme engelli sporculardan "Evde kal" çağrısına videolu destek

Konya'da faaliyet gösteren Meram Görme Engelliler Spor Kulübünün sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "Evde kal" çağrısına, hazırladıkları video ile destek verdi.

29.03.2020 16:26 | Son Güncelleme: 29.03.2020 17:20
Görme engelli sporculardan
Konya 'da faaliyet gösteren Meram Görme Engelliler Spor Kulübünün sporcuları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle başlatılan "Evde kal" çağrısına, hazırladıkları video ile destek verdi.
Meram Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Ali Şimşek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin içinde bulunduğu bu sıkıntılı süreçten ancak birlik ve beraberlikle çıkacağını söyledi.
Bu sürecin hafife alınmaması gerektiğini vurgulayan Şimşek, şunları kaydetti:
"Tüm vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Sağlık Bakanlığımızın hazırladığı 14 kurala evde kalıp uymamız gerekiyor. Biz de kulüp olarak bu kurallara hassasiyetle yaklaşıp uyuyoruz ve herkesin de uyması ülkemizin refahı, huzuru ve geleceği için önemlidir. Bu nedenle sporcularımızla birlikte bir araya gelmeden herkes kendi evinde kendi imkanlarımızla 'Evde kal sağlıklı kal' sloganı ile bir video çekimi yapıp sosyal medya hesabımızda paylaşıp tüm vatandaşlarımıza mesaj vermek istedik. Herkes bu kurallara uyarsa ülkemiz bu sorunu da aşmayı başaracaktır. Görme engelli sporcu kardeşlerimizin bu mesajına kulak vermeliyiz. Ben 'Evde kal sağlıklı kal Türkiyem' diyorum."
Yayımlanan görüntüde sporcular, "Sağlığınız ve sevdikleriniz için sık sık sabunla elini yıka. Kirli ellerinle burnuna, gözüne ve ağzına dokunma. Yakın temastan uzak dur. Sağlıklı ve dengeli beslen. Bol bol sıvı tüket. Kapalı alanları sık sık havalandır. Kalabalık alana girme gerekmedikçe. Lütfen dışarı çıkma. Kendini ve aileni koru. Evde kal, sağlıkta kal. Mutlu kal huzurlu kal." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler: Konya, Meram, Spor

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