Görme Engelli Sporculardan Vali Nayir'e Ziyaret

Sakarya
Görme Engelliler Spor Kulübü Başkanı Aşkın Şentürk, Görme Engelliler Yüzme Şampiyonasında Türkiye
Şampiyonu olan sporcular ile Vali Ahmet Hamdi Nayir
'i makamında ziyaret etti.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih
Çelikel'in de eşlik ettiği görüşmede, antrenör Furkan Şafak, teknik direktör Adnan Arman ile kulüp yöneticisi Mehmet Terzi
de hazır bulundu.
Şampiyonlukta emeği geçen herkesi tebrik eden Vali Nayir, başarının tesadüf olmadığını, mutlaka bir gayretin, bir hedef koymanın sonucu olduğunu söyledi.
Engel tanımadıklarını gösteren sporcuların başarısının övgüye değer olduğunu dile getiren Nayir, şunları kaydetti:
"Başarılar önemli ancak bu başarılardan daha önemlisi, bu başarının yeni ufuklara yelken açtırması ve sizinle Türkiye çapında farklı branşlarda da derece yapan kulüplerimiz ve sporcularımızın ortaya çıkmasıdır. Sakarya, sporla adını duyurmuş, sporla kalitesini ortaya koymuş bir ilimiz. Sizler gibi daha önceden bu spora emek vermiş arkadaşlarımızı da mutlaka takdirle yad etmemiz lazım, onlara da teşekkür etmemiz gerekiyor. Sizler de bu zincirin güzel bir halkasını oluştururken, inşallah ilimiz adına daha iyileri de başarılır."
Kulüp Başkanı Aşkın Şentürk ise Sakarya tarihinde bir ilki başardıklarını belirterek, 16-17 Mart tarihinde Antalya
'nın Alanya
İlçesinde düzenlenen Türkiye Görme Engelliler Yüzme Şampiyonasında 57 kulüp arasında geçen mücadelede, 9 altın, 3 gümüş ve 1 bronz olmak üzere toplam 13 madalya kazanarak Türkiye şampiyonu olduklarını kaydetti.
Yüzmenin herhangi bir dalında Sakarya'yı temsilen bugüne kadar kulüp olarak Türkiye şampiyonu bulunmadığını ve görme engelliler olarak ilimize bu başarıyı yaşattıkları için mutlu olduklarını ifade eden Şentürk, bu başarıda Cumhurbaşkanı
başta olmak üzere kurum müdürleri ve kendilerine her konuda destek veren kişilerin de büyük emeği bulunduğunu, bu başarıda payı olan herkese teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.
Sakarya, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA