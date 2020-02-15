Haberler » Güncel » Görme engelli taraftara maçı anlatan polis memuru takdir topladı - Haber

Görme engelli taraftara maçı anlatan polis memuru takdir topladı

İstanbul'da dün akşam oynanan Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçını görme engelli Beşiktaşlı taraftara anlatan polis memurunun görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.

15.02.2020 12:25 | Son Güncelleme: 15.02.2020 12:26
İstanbul'da dün akşam oynanan Medipol Başakşehir- maçını görme engelli Beşiktaşlı taraftara anlatan polis memurunun görüntüleri, sosyal medyada binlerce kişi tarafından izlendi.
Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Beşiktaş'ı ağırladı. Medipol Başakşehir'un 1-0 galip ayrıldığı maçta duygusal bir an da yaşandı. Polis memuru Emre Bedir, doğuştan görme engelli Ömer Aydın'a maçı anlattı. Aydın polis memurunun anlatımı sırasında heyecanlanıp ayağa kalkarken, o anın görüntüleri birçok sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşıldı. Maça damga vuran o anlar kısa sürede yayılırken, polis memurunu bu hareketinden dolayı tebrik etti.
(Muhammed Kaan Kundak/İHA)
Görme engelli taraftara maçı anlatan polis memuru takdir topladı

Başakşehir, Beşiktaş, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

12:48  Görevimiz Tehlike 5 filmi konusu ve oyuncuları - Görevimiz Tehlike 5 izle
10:57  15 Şubat Cumartesi İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeler! İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
10:38  Evrim Keklik kimdir? Survivor'a katılan Evrim Keklik kaç yaşında, nereli?
10:24  The Divergent Series: Allegiant filmi konusu nedir? The Divergent Series: Allegiant oyuncuları ve The Divergent Series: Allegiant özeti!
10:24  Oflu Hoca'nın Şifresi filmi konusu nedir? Oflu Hoca'nın Şifresi oyuncuları ve Oflu Hoca'nın Şifresi özeti!
15.02.2020 13:08:11