Görme Engelli ve Cam Kemik Hastası Öğrencisine Evinde Eğitim Veriyor

13 Aralık 2018 Perşembe 18:16



13 Aralık 2018 Perşembe 18:16

KÜTAHYA'nın Simav ilçesi Güzelyurt köyündeki Dağardı İlkokulu'nda görevli sınıf öğretmeni Volkan Çavuş, doğuştan görme engelli ve cam kemik hastası öğrencisi Hasan Balavan'a (10), hafta sonları okula 17 kilometre uzaklıktaki Esenbağ köyüne kadar giderek, evinde eğitim veriyor.Simav'a 45 kilometre uzaklıkta bulunan Güzelyurt köyündeki Dağardı İlkokulu'nun doğuştan görme engelli ve cam kemik hastası olan 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan Balavan'ın sağlık sorunları giderek arttı. Bunun üzerine 4 çocuğundan en küçüğü Hasan'ın eğitimden geri kalmasını istemeyen Kudret Balavan, 2018- 2019 eğitim- öğretim yılı başında evde eğitim için Simav İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne dilekçeyle başvurdu. Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim de Hasan Balavan'ın evde eğitim görmesi için onay verdi. Bunun üzerine sınıf öğretmeni Volkan Çavuş, hafta sonları kendisine ait otomobille okula 17 kilometre uzaklıktaki Esenbağ köyüne giderek, hayata tutunmaya çalışan öğrencisi Hasan Balavan'a eğitim vermeye başladı. Hasan'ın okuma azminin kendisini çok şaşırttığını belirten Çavuş, "Öğrencim Hasan ile arkadaş olduk. Uygulamalı eğitim esnasında onunla oyunlar oynuyoruz; azmi beni şaşırtıyor. Hasan'ın ilk dönem karnesini de evinde teslim edeceğim" dedi.İLÇEDEKİ EVDE EĞİTİM ALAN TEK ÖĞRENCİSimav İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal ise "İlçemizde bu yıl itibarıyla eğitim alan toplam öğrenci sayımız 9 bin 800 civarında. İçlerinde sadece Dağardı İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Hasan Balavan evinde eğitim alıyor. Öğretmenimiz Volkan Çavuş'un fedakarlığı bizleri de mutlu ediyor" diye konuştu.Kudret Balavan ile eşi Ayşe Balavan da çocuklarına evde eğitim vererek, hayata tutunmasını sağlayan ve kendilerine moral veren sınıf öğretmeni Volkan Çavuş ile emeği geçen herkese teşekkür etti.- Tahya