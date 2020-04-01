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Görme engelliler AA'nın sesli yayınıyla gündemi takip ediyor

Muş'taki görme engelli vatandaşlar, Anadolu Ajansının (AA) 100. Yıl Vizyonu kapsamında hazırladığı sesli yayıncılıkla (Podcast) Türkiye ve dünyanın gündemini telefonlarından takip edebiliyor.

01.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 11:30
Görme engelliler AA'nın sesli yayınıyla gündemi takip ediyor
Muş 'taki görme engelli vatandaşlar, Anadolu Ajansının (AA) 100. Yıl Vizyonu kapsamında hazırladığı sesli yayıncılıkla (Podcast) Türkiye ve dünyanın gündemini telefonlarından takip edebiliyor.
Yaptığı yeniliklerle medya sektörüne öncülük eden AA, 7 Şubat'ta başlattığı podcast yayınıyla görme engellilere haberleri daha rahat dinleme fırsatı sunuyor.
Kentte yaşayan görme engelliler, radyo ve televizyondan takip edemedikleri haberleri, telefonlarına indirdikleri uygulamayla istedikleri yerde dinleyerek Türkiye ve dünya gündeminden haberdar oluyor.
"Türkiye'nin gündemine hakim oluyoruz"
Muş'un Karaağaç beldesinde yaşayan doğuştan görme engelli 3 çocuk babası Ömer Samuk (32), AA muhabirine yaptığı açıklamada, AA'nın sesli yayıncılığı sayesinde Türkiye ve dünyanın gündemini daha iyi takip edebildiklerini söyledi.
Sesli yayıncılıkla haberleri, önemli gelişmeleri dinleme imkanı bulduğunu ifade eden Samuk, "Önceden haberleri radyo ve televizyondan dinliyorduk ya da başkaları anlatıyordu. Anadolu Ajansı sesli yayıncılığa geçtiği gibi uygulamayı telefonumuza indirdik. Hiçbir sorun yaşamadan haberleri telefonumuzdan dinliyoruz ve Türkiye'nin gündemine hakim oluyoruz. Podcast sayesinde dünyadan haberdar oluyoruz. Bu uygulamadan dolayı Anadolu Ajansına teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ağabeyi Ahmet Samuk da Anadolu Ajansının hayata geçirdiği Podcast uygulamasını, Ömer'in telefonuna yüklediklerini anlattı.
Kardeşinin Podcast sayesinde güncel haberleri dinleyebildiğini aktaran Samuk, "Güzel bir uygulama. Güncel haberleri istediğinde sürekli telefondan dinleyebiliyor. Bu uygulamadan önce haberleri bizden dinliyordu. Bu uygulamayla güncel haberleri daha rahat takip edebiliyor." diye konuştu.
Sunay Mahallesi'nde yaşayan 5 çocuk babası Cengiz Ay ise sağ gözünün hiç görmediğini, sol gözüyle yüzde 20 görebildiğini aktardı.
Dünyada olup bitenleri Anadolu Ajansının podcast yayınıyla öğrendiğini anlatan Ay, "Ne mutlu Anadolu Ajansına bu uygulamayı yaptığı için. Anadolu Ajansı bu uygulama sayesinde sosyal anlamda bize imkan sunuyor. Daha önce bu uygulama yoktu, her zaman televizyondan takip etme imkanımız olmuyordu. Ama sesli yayıncılıkla haberleri daha rahat dinleyebiliyoruz ve geriye dönük haberleri de takip edebiliyoruz. Sesli yayıncılık görme engelliler için çok güzel bir uygulama." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Muş, Güncel
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