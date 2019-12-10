Görme engelliler Akıncı TİHA uçuşunu sesli dinleyebilecek

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Beyazay Derneği, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracının (TİHA), 6 Aralık'ta gerçekleştirilen ilk uçuş anını, görme engelliler için tiyatro sanatçısı BarbarosUzunöner'e sesli betimleme ile anlattırdı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, sesli betimlemeye,derneğin sosyal medya hesaplarından erişim sağlanmaya başlandı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Beyazay Derneği Onursal Başkan Lokman Ayva, seslibetimleme geleneğinin Türkiye'de çok yaygın olmadığını belirterek, şunları kaydetti:
"Biz görme engelliler, televizyon izlerken ya da radyo dinlerken kendi hayal dünyamızda yaşanan şeyi hayalederiz. Bu noktadan hareketle milli gururumuz Akıncı TİHA'nın uçuşanını tiyatro sanatçımız Barbaros Uzunöner'e sesli betimlemeli olarakanlattırdık. Sesli betimlemeyi dinledikçe yaşanan bu anın heyecanınıbiz görme engelliler de aynı şekilde hissettik ve gurur duyduk."